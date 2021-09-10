الأردن.. انخفاض إصابات كورونا النشطة إلى 12 ألفا و32 حالة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و32 حالة حتى صباح الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و518 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 17 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 805 آلاف و214 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 782 ألفا و664 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 224 مليوناً و53 ألفا و437 حالة، شفي منها 200 مليون و653 ألفا و244 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و621 ألفا و294 شخصا حول العالم.

