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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صفات سلبية في شركاء الحياة..

استشاري ينصح السيدات: لو لقيتي في شريك حياتك الصفة دي ابعدي عنه.. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور علاء رجب، استشاري علاقات أسرية، إن السبب وراء الخلافات الزوجية راجع لاختلاف مفهوم الحب عند الرجل والمرأة، مشيرا إلى أن الأزواج يعتقدون أن الأشياء الجميلة فقط تحدث قبل الزواج، والشخص يتعمد إظهار مشاعره وأحاسيسه.

وأضاف علاء رجب، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "اكسترا نيوز" أن الرجال يهتمون بالتفاصيل في أول العلاقة فقط، ومن بعد فترة الخطوبة يتغير الشكل في الحب وهذا وحده غير كافي لاتمام علاقات الزواج لابد من وجود تفاهم واحتواء واحترام للفرق بين عقل الرجل والمرأة.

ونوه بأن فكرة تغيير الزوج بعد الزواج فكرة "خايبة"، مؤكدا أنه لا يوجد شخص قادر على تغيير شخصية الآخرين، خاصة بعد عمر العشرين.

وتابع: “نبعد عن الزوج البخيل لأن ده مش بيتغير خالص، وبيكون بخيل عاطفيا وماليا، وهي صفة سامة جدا، بجانب صفات الأنانية والتحكم”.

 

استشاري الخلافات الزوجية الدكتور علاء رجب أمين الفتوى شريك الحياة

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