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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يستعرض مشروعات المقاولون العرب في الصرف الصحي والكباري وتطوير الريف

محافظ أسيوط مع رئيس
محافظ أسيوط مع رئيس فرع المقاولون العرب

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس سيد حسان المدير الجديد لفرع شركة المقاولون العرب بأسيوط وحرص على تهنئته بتوليه المنصب متمنيًا الاستمرار في تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات في أماكن العمل واستكمال المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة ربوع وأنحاء المحافظة ومنها مشروعات الصرف الصحي والكباري بالإضافة إلى مشروعات تطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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جاء ذلك بحضور أحمد جابر مدير العلاقات العامة لفرع شركة المقالون العرب أسيوط.


حيث تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الشركة على أرض المحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتي تشمل مشروعات الإسكان والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وسبل دفع عجلة العمل بها وأشاد المحافظ بدور شركة المقاولون العرب ومساهماتها البناءة وتعاونها المستمر مع أجهزة المحافظة في إنهاء وتنفيذ العديد من المشروعات معرباً عن أمله في استمرار الشركة بكل الجهد اللازم لاستكمال تنفيذ المشروعات المكلفة بها.


وأكد محافظ أسيوط على ترحيبه بكافة سبل التعاون مع شركة المقاولون العرب بما يحقق مشروعات خدمية على أعلى مستوى تدعم خطة التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة مؤخرًا لافتًا إلى متابعته الدائمة من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا وتذليل كافة العقبات للإسراع في نهو المشروعات وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية وتشغيلها مطالبًا بتسريع وتيرة العمل لسرعة نهو المشروعات وفقًا للخطة الزمنية للتنفيذ مؤكدًا تكثيف الجهود لتوفير الأراضي اللازمة لاقامة المشروعات الخدمية عليها.


من جانبه المهندس سيد حسان مدير فرع أسيوط لشركة المقاولون العرب أن الشركة لم ولن تدخر وسعًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والمساهمة والمشاركة في كافة المشروعات التنموية والخدمية التب يجرى تنفيذها على أرض المحافظة.

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد المقاولون العرب حياة كريمة الريف المصري المبادرة الرئاسية

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