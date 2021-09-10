كمامات وزجاجات مياه.. توافد المصلون لأداء صلاة الجنازة علي جثمان محمود العربي| فيديو

استعدادت مكثفة وتواجد كبير وفرش مصليات خارج المسجد لاستيعاب الأعداد لأداء الصلاة على جثمان الراحل محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، حيث توافد المئات من أهالي محافظة المنوفية ومن جميع أنحاء الجمهورية للمشاركة في تشييعه .

وتقام صلاة الجنازة من مسجد العربي بقرية أبو رقبة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية مسقط رأس الراحل.

فيما تواجد عشرات الشباب للمشاركة في تنظيم الجنازة، حيث يتم توزيع الكمامات علي المصلين وزجاجات من المياه للمواجهة من حرارة الجو.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية أبو رقبة نظرا لكثرة الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها الراحل محمود العربي من تقديم مساعدات والقضاء علي البطالة ومساعدة المحتاج.