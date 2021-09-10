بفستان مكشوف .. إطلالة جريئة لـ منة فضالي عبر انستجرام

نشرت الفنانة منة فضالي فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي في الفيديو بإطلالة صباحية جريئة مستعرضة انوثتها ، حيث ارتدت فستان مكشوف باللون البيج ، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

و علقت علي الفيديو قائلة : Happy Friday

منة فضالي تجري عملية جراحية

خضعت الفنانة منة فضالي لعملية جراحية ، لم تكشف عن تفاصيلها، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عملية خفيفة ادعولي".

مسلسل نسل الأغراب



وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.

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