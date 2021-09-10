تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

أكد تقرير صحفي، أن الجهاز الفني لـ منتخب مصر، لن يستدعي مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، لمواجهتي ليبيا، في شهر أكتوبر المقبل، في تصفيات كأس العالم 2022، بسبب واقعته الأخيرة، مع حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

والتقطت الكاميرات مصطفى محمد وهو يبصق ويوجه السباب، أثناء توجهه إلى غرف خلع الملابس، عقب انتهاء مباراة الجابون، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، وفسرها البعض بأنها رسالة للجهاز الفني بقيادة حسام البدري، بسبب عدم مشاركته أساسيًا في المباراة، ونزوله في أخر 10 دقائق والمنتخب متأخر بهدف ويلعب بـ10 لاعبين بعد طرد عمر جابر.

وذكرت صحيفة “ aksam” التركية، أنه لن يتم استدعاء مصطفى محمد، لمواجهتي ليبيا في شهر أكتوبر، بسبب واقعته الأخيرةـ،مع الجهاز الفني لمنتخب مصر.

إقالة البدري وتعيين كيروش خلفا له:

يذكر أن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، أعلنت أول مس الأربعاء، تعيين كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلفا لـ حسام البدري، الذي أقيل من منصبه الاثنين الماضي، بعد التعادل مع الجابون بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وضم التشكيل الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر كلا من:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، و ضياء السيد مدربًا عامًا، و محمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لـ كارلوس كيروش مع بداية الأسبوع المقبل، ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل.

يذكر أن كيروش استهل مشواره التدريبي مع منتخب البرتغال للناشئين ثم الشباب، كما تولى تدريب منتخب البرتغال الأول، وفريق سبورتنج لشبونة، كما درب منتخبات الإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا وكولومبيا وقضى 8 أعوام كاملة في تدريب المنتخب الإيراني، كما درب فريق ريال مدريد الاسباني وعمل مساعدًا في جهاز مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخاض كارلوس كيروش 431 مباراة رسمية في مسيرته التدريبية نجح خلالها في تحقيق الانتصار في 182 مناسبة وتعادل في 167 مباراة في حين لم يتجرع طعم الخسارة سوى في 82 مواجهة بنسبة 19% فقط من مجمل عدد المباريات.

وحقق كيروش 5 ألقاب، وذلك بالتتويج بكأس العالم تحت 20 عامًا مع المنتخب البرتغالي مرتين متتاليتين، كذلك كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد وبطولتي الكأس وكأس السوبر المحلي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي.