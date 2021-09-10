عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

مصطفى محمد وحسام
مصطفى محمد وحسام البدري

أكد تقرير صحفي، أن الجهاز الفني لـ منتخب مصر، لن يستدعي مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، لمواجهتي ليبيا، في شهر أكتوبر المقبل، في تصفيات كأس العالم 2022، بسبب واقعته الأخيرة، مع حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

والتقطت الكاميرات مصطفى محمد وهو يبصق ويوجه السباب، أثناء توجهه  إلى غرف خلع الملابس، عقب انتهاء مباراة الجابون، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، وفسرها البعض بأنها رسالة للجهاز الفني بقيادة حسام البدري، بسبب عدم مشاركته أساسيًا في المباراة، ونزوله في أخر 10 دقائق والمنتخب متأخر بهدف ويلعب بـ10 لاعبين بعد طرد عمر جابر.

وذكرت صحيفة “ aksam” التركية، أنه لن يتم استدعاء مصطفى محمد، لمواجهتي ليبيا في شهر أكتوبر، بسبب واقعته الأخيرةـ،مع الجهاز الفني لمنتخب مصر.

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

لازم يتحاسب.. أحمد شوبير يفتح النار على مصطفى محمد

 

إقالة البدري  وتعيين كيروش خلفا له:

يذكر أن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، أعلنت أول مس الأربعاء، تعيين كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلفا لـ حسام البدري، الذي أقيل من منصبه الاثنين الماضي، بعد التعادل مع الجابون  بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وضم التشكيل الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر كلا من:
البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، و ضياء السيد مدربًا عامًا، و محمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لـ كارلوس كيروش مع بداية الأسبوع المقبل، ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل.

يذكر أن كيروش استهل مشواره التدريبي مع منتخب البرتغال للناشئين ثم الشباب، كما تولى تدريب منتخب البرتغال الأول، وفريق سبورتنج لشبونة، كما درب منتخبات الإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا وكولومبيا وقضى 8 أعوام كاملة في تدريب المنتخب الإيراني، كما درب فريق ريال مدريد الاسباني وعمل مساعدًا في جهاز مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخاض كارلوس كيروش 431 مباراة رسمية في مسيرته التدريبية نجح خلالها في تحقيق الانتصار في 182 مناسبة وتعادل في 167 مباراة في حين لم يتجرع طعم الخسارة سوى في 82 مواجهة بنسبة 19% فقط من مجمل عدد المباريات.

وحقق كيروش 5 ألقاب، وذلك بالتتويج بكأس العالم تحت 20 عامًا مع المنتخب البرتغالي مرتين متتاليتين، كذلك كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد وبطولتي الكأس وكأس السوبر المحلي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي.

 

منتخب مصر مصطفي محمد البدري كيروش عقوبة مصطفى محمد

ترشيحاتنا

الحكومة هتدفع 60 ألف للأسرة.. نكشف عن شروط وضوابط الحصول على المبلغ

أول تحرك من جامعة عين شمس على واقعة إهانة طبيب لأحد الممرضين

عمل يضيء ما بين قدميك وعنان السماء أسبوعاً كاملاً .. الأزهر يكشفه

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Nordwind الروسية

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

1000 موظف في فيسبوك مختصون بقراءة محتوى واتسآب.. ما حقيقة تجسس الشركة على رسائلك؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

رياح وأمطار وتكاثر السحب.. ماذا تقول صور الأقمار الصناعية عن طقس الجمعة

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

أول تحرك برلماني بعد واقعة محاولة إجبار ممرض على السجود لكلب

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ