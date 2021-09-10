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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

صدى البلد

شهد صيف 2021، حرص عدد كبير من نجمات الفن على الظهور بإطلالات صيفية جريئة، لاستعراض أنوثتهن وإبراز جمالهن، وتنافست النجمات فيما بينهن، منافسة غير معلنة، على الإطلالات الأجمل والأكثر تميزاً، في جميع المناسبات، حيث حملهن فصل الصيف على جناحيه إلى الشواطئ المختلفة، وعاد يحكي عن إطلالاتهن.

شاهد الفيديو:


هيفاء وهبي تقترب من عامها الـ50، ولا تزال تحظى إطلالتها على منصات التواصل بحضور طاغ، ومؤخرا اختارت هيفاء في حفلها بمدينة العلمين الجديدة، في الساحل الشمالي بمصر، الظهور بملابس تناسب أجواء البحر، حيث ظهرت مرتدية «هوت شورت» جلد قصير باللون الذهبي الميتاليك، منسق مع توب مخطط بشكل رأسي بألوان زاهية، وجوارب شبك بسيطة، وحملت هذه الإطلالة توقيع المصمم اللبناني ميخائيل شمعون، وتعرضت لكم كبير من الانتقادات.

أشعلت الفنانة المصرية نادية الجندي، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعدما ظهرت في جلسة تصوير جريئة على شاطئ البحر، بعدسة المصور محمود رؤوف، وظهرت بإطلالة باللون الأبيض، مرتدية «هوت شورت»، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في أحد المنتجعات الشهيرة بالساحل الشمالي، ونشرت مجموعة صور من جلسة التصوير عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، معلقة: «صيف 2021».
ولمزيد من التفاصيل حول فنانات أشعلن صيف 2021 شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:


 

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