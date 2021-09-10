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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط كلية الهندسة جامعة عين شمس لتسجيل بيانات الطلاب لتلقي اللقاح والتطعيم

كورونا
كورونا

تتشرف جامعة عين شمس بالإعلان عن الرابط الخاص بتحديد موعد الكشف الطبي و تلقي لقاح الكوفيد-19 لطلبة جامعة عين شمس بالكليات المختلفة .

وتم إنشاء الروابط المرسلة لكل كلية كى يقوم كل طالب بالتالى:
١-ادخال البيانات الاساسية به علي رابط الموقع
٢- انتظار رسالة نصية بموعد و مكان تلقي التطعيم
٣- سيكون الكشف الطبي وتلقي التطعيم في موعد و مكان واحد داخل الكلية الخاصة بكم 
ملحوظة ستصله الرسالة النصيه بالتوجه لمستشفيات جامعة عين شمس لتلقي اللقاح لكن يجب علي كل طالب التوجه لمكان الكشف الطبي بالكلية الخاصة به
٤- بعد تلقي التطعيم يتم اصدار شهادة إلكترونية مزودة بال QR code تفيد ببيانات و موعد المتطعم و اللقاح
٥- يتم استخراج الشهادة مجانا دون اي رسوم
٦- هذا الرابط خاص فقط بمتلقي اللقاح داخل جامعة عين شمس
٧- ولا يتم تداول هذا الرابط لمن هو خارج كليات و مستشفيات جامعه عين شمس.
٨- علي من تلقي اللقاح خارج جامعة عين شمس احضار شهادة اثبات للتطعيم حتي يتمكن من استكمال الكشف الطبي
الرابط الخاص بكلية الهندسة هو : 
https://forms.office.com/r/aTC74Nk5hx

 

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جامعة عين شمس الكشف الطبي تلقي لقاح الكوفيد-19 طلبة جامعة عين شمس الكليات المختلفة

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