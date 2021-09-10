رابط كلية الهندسة جامعة عين شمس لتسجيل بيانات الطلاب لتلقي اللقاح والتطعيم

تتشرف جامعة عين شمس بالإعلان عن الرابط الخاص بتحديد موعد الكشف الطبي و تلقي لقاح الكوفيد-19 لطلبة جامعة عين شمس بالكليات المختلفة .

وتم إنشاء الروابط المرسلة لكل كلية كى يقوم كل طالب بالتالى:

١-ادخال البيانات الاساسية به علي رابط الموقع

٢- انتظار رسالة نصية بموعد و مكان تلقي التطعيم

٣- سيكون الكشف الطبي وتلقي التطعيم في موعد و مكان واحد داخل الكلية الخاصة بكم

ملحوظة ستصله الرسالة النصيه بالتوجه لمستشفيات جامعة عين شمس لتلقي اللقاح لكن يجب علي كل طالب التوجه لمكان الكشف الطبي بالكلية الخاصة به

٤- بعد تلقي التطعيم يتم اصدار شهادة إلكترونية مزودة بال QR code تفيد ببيانات و موعد المتطعم و اللقاح

٥- يتم استخراج الشهادة مجانا دون اي رسوم

٦- هذا الرابط خاص فقط بمتلقي اللقاح داخل جامعة عين شمس

٧- ولا يتم تداول هذا الرابط لمن هو خارج كليات و مستشفيات جامعه عين شمس.

٨- علي من تلقي اللقاح خارج جامعة عين شمس احضار شهادة اثبات للتطعيم حتي يتمكن من استكمال الكشف الطبي

الرابط الخاص بكلية الهندسة هو :

https://forms.office.com/r/aTC74Nk5hx