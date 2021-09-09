طب عين شمس وبورينجر إنجلهايم يطلقان برنامج تشخيص وعلاج ضعف عضلة القلب

يصيب ٢٪ عالميا..

أطلقت كلية طب جامعة عين شمس، اليوم، برنامج جديد بمشاركة بورينجر إنجلهايم لتدريب الأطباء على تشخيص وعلاج ومتابعة ضعف عضلة القلب الذى يصيب ٢٪ عالميا، ويتسبب في وفاة ٥٠٪ ممن يتم تشخيصهم خلال الخمس سنوات2، في الوقت الذى بلغت فيه نسبة الوفيات في مصر ٢٩,٣٨٪ بسبب أمراض القلب التاجية عام 2018 طبقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية3.



‎من جانبه أوضح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أهمية البرامج العلمية والتدريبية المتخصصة في علاج أمراض قصور عضلة القلب نظرا لإصابته العديد من المرضى حول العالم، حيث تتيح تلك البرامج مناقشة العديد من الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بأحدث التطورات العلاجية على الساحة العالمية، بما في ذلك طرق التشخيص والعلاجات المختلفة كجزء من دور الجامعة في الارتقاء بمستوي التعليم الطبي المستمر.



‎وأشار الى هذا اللقاء العلمى يعد دعما لكل المشاركين لرفع مستوى التدريب ومستوى الخبرة ليس لأطباء كلية الطب فقط، ولكن أيضا لأقرانهم من الأطباء من خارج الجامعة من المستشفيات الأخرى، بما يدعم عملية التعليم الطبي المستمر في المجالات الطبية المختلفة ومجال امراض القلب بصفة خاصة.



‎وأضاف أن من دواعي سروره أن اللقاء العلمى يتم داخل أسوار جامعة عين شمس في ثوبها الجديد من قاعات محاضرات متطورة تضاهي المواصفات العالمية، وقاعات المؤتمرات العلمية الجديدة، وغيرها من الإمكانات المتطورة التي شهدتها الجامعة.



‎ويقول الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، إن برنامج ضعف عضلة القلب هو جزء من منظومة تقوم بها الجامعة لتدريب العاملين في كل المناح وتشمل الأطباء والتمريض والصيادلة.



‎وفيما يتعلق بأطباء امراض القلب سواء للكبار او الأطفال او الباطنيين، وبالتعاون مع أطباء مستشفيات الجيش والشرطة في مصر، سوف يشاركوا في منظومة التدريب والارتقاء بالمهن الطبية حيث تمتد الى التمريض والصيادلة كجزء من المنظومة الصحية، والتدريب داخل مصر وخارجها.



‎وفيما يتعلق بتخصصه كطبيب قلب أوضح الدكتور أيمن ان أسباب زيادة انتشاره المرض في مصر والعالم تعود لزيادة الأسباب المؤدية له، وتضمنت م ارتفاع ضغط الدم الذي يصيب أكثر من ربع الشعب المصرى فوق سن ١٨ و٨٪ من هؤلاء المرضى فقط يتلقوا العلاج، بالإضافة الى ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكر، وزيادة الإصابة بأمراض قصور الشرايين التاجية في مصر5، وزيادة متوسط عمر الانسان المصرى حيث يوجد علاقة بين تقدم السن وامراض هبوط القلب.



‎وأكد أن هبوط القلب لا يعنى بالضرورة ضعف عضلته، ولكن هناك أنواع أخرى من هبوط القلب ويسمى هبوط القلب الانبساطي ويعنى ان القلب ليس ضعيف ولكنه فقط مرونته.



‎من جانبه أوضح الدكتور أشرف عمر عميد كلية طب جامعة عين شمس أن مؤتمر الجامعة حول ضعف عضلة القلب يواكب أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية في أمراض القلب، مشيرا إلى أن المتغيرات سريعة جدا في الطب ويجب متابعتها وملاحقتها، لافتا إلى أن جائحة كورونا من أفضل إيجابياتها كانت اتاحة الفرصة لإجراء لقاءات متكررة عبر الانترنت، لتحديث المعلومات ومناقشتها مع الخبراء في الدول المختلفة لمتابعة الآراء والوصول الى انسب طرق العلاج المختلفة.



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