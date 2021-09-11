1 ص// تنسيق الجامعات 2021.. حقوق عين شمس تبدأ قبول الطلاب الجدد بشعبة "الإنجليزية"

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن، القائم بعمل عميد الكلية، بدء قبول الطلاب بشعبة اللغة الإنجليزية للعام الجامعي 2021-2022 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها، اعتبارا من الغد، الأحد، الموافق 12 سبتمبر، وذلك تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .



ومن جهته، اوضح الدكتور محمد صافي القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان شروط التقديم تشمل ما يلي:



- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة.



- حصول الطلاب على (38) درجة فى اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير ( لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.



- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط الشعبة للعام الجامعى 2020-2021 .

الاوةاق المطلوبة عند التقديم للشعبة الإندليزية بالكلية

1- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتا.

2- صورة استمارة خطاب الترشيح.

3- صورة شهادة الميلاد.

4- (2) صورة شخصية.

5- صورة الرقم القومي.

6- رسوم فتح ملف (500) جنيه.

7- حافظة اوراق.



مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اثناء التقديم من ارتداء الكمامة الصحية، حضور الطالب فقط ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

كما اعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة ا. د ناجي عبد المؤمن القائم بعمل عميد الكلية عن بدء قبول القسم الفرنسى بها للدفعة الجديدة للعام الجامعى 2021-2022م من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها، وذلك تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ؛ واوضح ا. د محمد صافي القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان شروط التقدم تشمل:



1- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة للعام الحالى

2- أن يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق بجامعة عين شمس (انتظام)

3- أن يجتاز الطالب اختبار تحريرى وشفوي فى اللعة الفرنسية يتم مبعرفة المركز الثقافى الفرنسي بالقاهرة

4- حصول الطالب على Delf B2

علي ان يكون الإختبار التحريرى يوم الثلاثاء الموافق 14-9.

الإختبار الشفهى يوم الخميس الموافق 16-9.

للإشتراك فى الامتحان وتسديد قيمة الإشتراك يرجى الدخول على الموقع التالى فى موعد اقصاه الأربعاء 8-9.

https://form.jotform.com/211924117619556

علما أنه يتم التنسيق النهائى للطلاب بمراعاة ما يلى

درجات المجموع الكلى للثانوية العامة

درجة اللغة الفرنسية

درجة Delf B2

درجة الاختبار التحريرى والشفوي

الاوراق المطلوبة عند التقديم

صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين)

صورة استمارة خطاب الترشيح.

صورة شهادة الميلاد.

صورة من Delf B2

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ويُعد القسم الفرنسى بكلية الحقوق جامعة عين شمس أحد أقسام الدراسات القانونية باللغة الفرنسية المتميزة على مستوى الدولة المصرية، حيث تأسس بالتعاون والشراكة مع جامعة ليون (3) بدولة فرنسا منذ عشرين عاما، وتتم الدراسة فيه باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية من خلال نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الفرنسيين والمصريين، وقد تخرج من القسم نحو ست عشرة دفعة يشغلون فى الوقت الراهن مراكز مرموقة فى مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومنها الجامعات، والهيئات القضائية، ووزارة الخارجية، ومكاتب المحاماة الكبرى، وغيرها من الجهات الأخرى.

ويحرص القسم الفرنسى بكلية الحقوق جامعة عين شمس على إكساب الدارس العديد من المعارف والمهارات والخبرات التى تمنحه ميزة تنافسية كبيرة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى، ومنها مهارات البحث العلمى، والتفكير والتحليل المنطقى، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التعلم، والتى تؤهله فى نهاية المطاف للحصول على شهادة ليسانس فى الحقوق من جامعة عين شمس، وشهادة ليسانس فى القانون من جامعة ليون (3) بدولة فرنسا.

ويقدم القسم الفرنسى لخريجيه فرصة الحصول على درجة الماجستير فى القانون من دولة فرنسا، وذلك إما من خلال مجموعة من البعثات العلمية المتميزة فى الخارج أو عبر مواصلة الدراسة فى القسم ذاته.