ضمن برنامج ناسا.. اختتام أول ورشة علمية في مجال الفضاء بـ إيروسبورت

اختتمت الإدارة العامة لنادي إيرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، أول ورشة علمية في مجال الفضاء لتصنيع نموذج تلسكوب جيمس ويب الفضائي، كجزء من برنامج ناسا الدولي بمصر وبالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

وكانت أولى فعاليات الورشة، التي عقدت تحت إشراف إدارة النشاط الثقافي والاجتماعي بنادي إيروسبورت، قد عقدت الجمعة الماضية 3 سبتمبر لأعضاء فرع إيروسبورت ( A ).

ويأتي ضمن مبادرة الدولة لتشجيع الابتكار لدى الصغار تحت شعار الطفل المبدع ( المبدع الصغير )، بما ينمى لديهم المهارات الإبداعية واكتشاف ميولهم العلمية في مراحل مبكرة.