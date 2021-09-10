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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن برنامج ناسا.. اختتام أول ورشة علمية في مجال الفضاء بـ إيروسبورت

ورشة ايروسبورت
ورشة ايروسبورت

اختتمت الإدارة العامة لنادي إيرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، أول ورشة علمية في مجال الفضاء لتصنيع نموذج تلسكوب جيمس ويب الفضائي، كجزء من برنامج ناسا الدولي بمصر وبالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك. 

 

وكانت أولى فعاليات الورشة، التي عقدت تحت إشراف إدارة النشاط الثقافي والاجتماعي بنادي إيروسبورت، قد عقدت الجمعة الماضية 3 سبتمبر لأعضاء فرع إيروسبورت ( A ).

 

ويأتي ضمن مبادرة الدولة لتشجيع الابتكار لدى الصغار تحت شعار الطفل المبدع ( المبدع الصغير )، بما ينمى لديهم المهارات الإبداعية واكتشاف ميولهم العلمية في مراحل مبكرة.

نادى إيرو سبورت وزارة الطيران الطفل المبدع تلسكوب جيمس برنامج ناسا الدولي بمصر

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