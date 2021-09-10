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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنانة الأردنية ​هدى حمدان​ تحتفل بزفاف ابنتها بالتبني.. فيديو

هدى حمدان
هدى حمدان

احتفلت الفنانة الأردنية ​هدى حمدان،​ بزفاف ابنتها بالتبنّي، من خلال مشاركة جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو، ظهرت فيه خلال زيارتها منزل الزوجية الخاص بالأخيرة.

 

وقالت هدى حمدان، تعليقاً على المقطع المصوّر، الذي رصد أيضاً لقطات من حفل الزفاف: "أعرفكم على ميسّر، أعظم إنجازاتي بالحياة، طفلة يتيمة التقيت فيها من ٦ سنين، وكان عمرها ١١ سنة، حبيتها وأخذت عهد على نفسي بأني أكفلها وأهتم فيها لغاية ما تكبر، وكبرت بنتي وصارت عروس وتزوجت، فرحت فيها كتير، وشكرت ربي إنه قدّرني ووصلتها لبر الأمان مع ابن حلال يحبّها ويحميها ويصونها... وامبارح روحت باركتلها في بيتها وحملها مع عيلتها الجديدة".

 

مدح هدى حمدان في ابنتها بالتبني

 

وأردفت هدى حمدان قائلةً عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستجرام": "شعور عظيم يتفوق على أي شعور آخر بالدنيا، الله ما عطاني اولاد لهلأ بس عطاني ميسّر، بحبك ماما ربي يحميكِ ويسعدك يا حتة من قلبي".

https://www.instagram.com/reel/CTmwDZnIt2s/?utm_medium=copy_link
الفنانة الأردنية ​هدى حمدان​ هدى حمدان​ الأردنية ​هدى حمدان​ بزفاف ابنتها بالتبن ي انستجرام

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