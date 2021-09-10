صلي لكلبي .. غضب عارم بسبب فيديو لطبيب يسخر من ممرض.. النائب العام يأمر بالتحقيق .. وإجراءات عاجلة من وزارتي الصحة والتعليم .. التفاصيل كاملة

واقعة السجود للكلب:

طبيب يأمر ممرض بالسجود لكلبه وغضب عارم في السوشيال ميديا

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة الفيديو المتداول

قرارات عاجلة من وزارتي الصحة والتعليم ونقابة الاطباء بشان الطبيب المذكور وإيقافه عن العمل

الممرض المهان يكشف تفاصيل الواقعة كاملة لصدى البلد

وزير التعليم العالي يوجه بإحالة واقعة إهانة عضو هيئة التمريض للتحقيق

غضب عارم شهدته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب مقطع فيديو تضمن مشاهد مخالفة للأعراف المهنية والأخلاقية والدينية مما دفع مؤسسات الدولة لاتخاذ إجراءات عاجلة بأنه .

الأزمة بدأت بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيب يدعى "دكتور معتز " وهو يعذب ممرضا ويعتدي عليه بالضرب ويطلب منه السجود لكلبه.

ويظهر في الفيديو الدكتور وهو يعنف رجل يرتدي زيا أزرق ويسبه ويضربه ويطلب منه أن ينط الحبل، ويطلب منه الاعتذار لكلبه والسجود له سجدتين، عقابًا له على إهانة كلبه.

بينما يلح المجني عليه على الطبيب لعدم إجباره على ذلك، مطالبا الطبيب بكهربته بدلا من ذلك.

الواقعة حدثت بمستشفى خاص بالقاهرة .

ولم يكتف الطبيب بذلك بل قام بتوجيه الاهانة لأهالى قرية القلج التي ينتمي إليها الممرض .

وتواصل موقع صدى البلد الإخباري من جانبه مع عادل سالم الممرض الذي تعرض للإهانة ، والذي أوضح أن الفيديو تم تصويره منذ شهور ولم يتوقع نشره على الفيس بوك ، مشيرا إلى انه مدمر نفسيا جراء هذا الفيديو الذى شهر به أمام أسرته وأهالى قريته.

وتابع الممرض قائلا :" اللي نشر الفيديو أذاني في لقمة عيشي وأساء لأولادي ولبلدي متابعا : مش قادر أمشى فى الشارع وأتحمل أشوف الفيديو تانى وحسبى الله ونعم الوكيل".

وفي استجابة سريعة لحالة الغضب التي أثارها الفيديو أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرض .

وأكد مصدر أمني، أنه جار حاليا تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من مدى صحتها وحقيقتها .

وزارة الصحة أيضا أعلنت موقفا صارما تجاه هذا الفيديو ، وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بتشكيل لجنة مكبرة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة للتحقيق في واقعة "فيديو الطبيب" داخل إحدى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، وذلك فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "مجاهد" أنه بالتنسيق مع إدارة المستشفى تم إيقاف الطبيب صاحب الواقعة عن العمل، كما تم إيقاف العمل بالعيادة محل الواقعة داخل المستشفى من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

وأكد "مجاهد" حرص وزارة الصحة والسكان على الحفاظ على حقوق جميع الفرق الطبية العاملة داخل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

يأتي ذلك فيما أعلنت نقابة أطباء مصر، عن استياءها الشديد من محتوى الفيديو المتداول .

وتقرر إحالة الطبيب صاحب الواقعة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو.

وأكدت النقابة أنه سيتم اعلان نتيجة التحقيق فور الإنتهاء منه.

ومن جانبها أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض عضو مجلس الشيوخ، أن ما أثير حول فيديو الطبيب الذي يأمر الممرض بالإنحناء لكلبه أمر غير مقبول، وطالبت باتخاذ أقصى الإجراءات العقابية ضد الطبيب.

وقالت: "حتى وإن كانت الواقعة، في إطار "السخرية والهزار" فأنها غير مقبولة أيضا، وتعكس أن الطبيب شخص غير مسؤول، وتثير الشكوك حول سلامة قواه العقلية، وكونه إنسان مُتزن".

وأكدت نقيبة التمريض، إنها تواصلت مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، رسميا بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأطباء وهو يعذب ممرض يعمل معه بسبب سخريته من "كلبه"، للتأكد من صحة الواقعة وكافة التفاصيل الخاصة بها، للتأكد من كون المُعتدى عليه ممرض أم مساعد أم عامل.

من جانبه نفى المركز الإعلامى لجامعة عين شمس، حدوث واقعة إهانة أحد الأطباء لممرض داخل مستشفيات الجامعة، وأوضح المركز إنها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وأكد المركز إنه تم تحويل الطبيب المعنى لتحقيق عاجل.

وأكد علي احترام جامعة عين شمس ومستشفياتها الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها، وتشدد على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيضا أصدر توجيهاته للدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية .