المفتى: الأزهر حافظ على الإسلام .. وبقاء الإخوان كان يعنى نشوب حرب أهلية

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أن الأزهر الشريف له دور كبير في حفظ الهوية الإسلامية والعربية.

وقال شوقى علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق أن جماعةُ الإخوان الإرهابية حاولت السيطرة على الأزهر الشريف، ولكن محاولاتها باءت بالفشل.

وأكد مفتى الديار أن كبار العلماء جيلًا بعد جيل الذين تعاقبوا على الأزهر لفظوا جماعة الإخوان فشخصية أبناء الأزهر لا تعرف الكراهية والإقصاء ولا التكفير.

وثمن مفتى الجمهورية، ثقة جميع المسلمين فى انحاء العالم فى الأزهر الشريف.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن بقاء الإخوان لسنوات كان سيتسبب في انقسامات وحرب أهلية.

