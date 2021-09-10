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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الملا: مصر تستطيع تغطية احتياجاتها من الغاز وتصديره للعالم

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الغاز المصري ممتد للدول العربية، وتوقف عام 2010، مضيفا أن مصر بدأت استئناف التصدير للأردن.

 

وأكد طارق الملا، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن توقف الغاز المصري للأخوة العرب؛ نتيجة للأحداث الأخيرة خلال السنوات الماضية، مشير إلى أن الغار المصري يصل إلى دولة لبنان، ودول عربية.

 

وتابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك اختبارات خلال الأسابيع القادمة لخط الغاز المتجة إلى الأردن، وكل دولة تتحمل تكاليف صيانة الغاز على أراضيها.

 

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى عودة تشغيل محطات الإسالة، وتخرج من مصر شحنات غاز مستمرة للتصدير، من “إدكو ودمياط”، طبقا لاشتراطات الأسواق المستوردة، فمصر تستطيع تغطية احتياجاتها وتصدير الغاز للعالم.

اخبار التوك شو طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية اكتشافات غاز

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