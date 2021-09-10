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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك| التفوق على يد الأهلي.. وكارتيرون يركز على الجانب البدني بتدريبات اللاعبين

أخبار الزمالك
أخبار الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.


كرة يد .. الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بكأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة


 

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوليفير روي، بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا طارق محروس، بنتيجة 28-27.

 

أمير مرتضى منصور يهنئ رجال يد الزمالك بكأس السوبر الإفريقي

 

 

 

هنأ امير مرتضي منصور رجال كرة اليد بنادي الزمالك بعد حصولهم علي لقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي ، بنتيجة 28-27.

 

بعد خطف السوبر من الأهلى.. تعرف علي منافس الزمالك في كأس العالم لأندية اليد


 

 

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوليفير روي، بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا طارق محروس بنتيجة 28-27.

 

أحمد الأحمر الأكثر تسجيلاً.. قائمة هدافي الزمالك والأهلي في السوبر الإفريقي لليد

 

 

 

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على منافسه التقليدي الأهلي بنتيجة 29/28، في المباراة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

ٱول تعليق من رئيس الزمالك بعد تتويج رجال اليد بالسوبر الٱفريقي


 


أعرب الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن فخره بفريق كرة اليد بعد تتويجه ببطولة السوبر الإفريقي.

 

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك


 


هنأ مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق، رجال كرة اليد بنادي الزمالك بعد حصولهم علي لقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 28-27.

 

كارتيرون يركز على الجانب البدني بتدريبات الزمالك


 

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في مران اليوم، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد أداء تدريبات خفيفة في مران أمس.  

 

وزير الرياضة ورئيس الوطنية للإعلام يدعوان إلى نبذ التعصب في نهائي كأس السوبر الإفريقى


 

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك والتى انتهت بفوز نادي الزمالك بكأس السوبر الافريقي بنتيجة 28-27.

 

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