بعد خطف السوبر من الأهلى.. تعرف علي منافس الزمالك في كأس العالم لأندية اليد

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوليفير روي، بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا طارق محروس بنتيجة 28-27.

وحسم لاعبو الزمالك، المباراة في أخر ثانية في اللقاء التي كانت متجهة إلي لعب شوط ثالث بعد التعادل 27-27 قبل أن يحرز يحيي الدرع هدف الفوز في آخر ثواني اللقاء.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 16 - 14، قبل أن يقلب الفارس الأبيض الطاولة ويحقق الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة صعد الزمالك لبطولة العالم للأندية على أن يلتقي نظيره برشلونة الإسباني في أول أدوار البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم الفريقان أداء مميزًا خلال أحداث المباراة وأظهرا كرة اليد المصرية بأفضل شكل.

ليحقق أبناء القلعة البيضاء اللقب السابع في تاريخهم ويحتفظوا بالكأس للمرة الثالثة على التوالي.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان.