منتخب الطائرة يهزم المغرب ويصعد لـ ربع نهائي بطولة إفريقيا

صعد المنتخب الوطني الأول لرجال الكرة الطائرة، بقيادة مديره الفني محمد اللقاني، إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا، المقامة حاليًا في العاصمة الرواندية "كيجالي" عقب فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 3 - 1، في آخر لقاءات المنتخبين بالمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 21، 22 - 25، 25 - 18، 25 - 19".

وبهذه النتيجة تصدر منتخبنا الوطني المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما حل المنتخب المغربي في الوصافة برصيد 6 نقاط، وتأهل المنتخبان معًا لربع نهائي البطولة.

ومن المقرر، أن يلتقي "الفراعنة" في دور الثمانية مع المنتخب الأوغندي وصيف المجموعة الأولى.

ويضم تشكيل بعثة مصر كل من : الدكتور سامح حمدي رئيس البعثة ومحمد اللقاني مدير فني ومحمد بخيت مدرب عام وهاني سمير محلل تقني وإيهاب طنطاوي علاج طبيعي وهاني فكري مدير إداري وعماد الباهي حكم دولي.

فيما جاءت قائمة اللاعبين التى ضمها محمد اللقاني المدير الفني للمشاركة في البطولة 14 لاعبًا وهم: "أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى "لعبة" وعبد الحليم فهيم "عبو" وعبد الرحمن سعودي ومحمد محسن ومحمد مجدي وهشام يسري وأحمد فتحي وأشرف اللقاني ومحمد رضا ومحمد رمضان".