عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الطائرة يهزم المغرب ويصعد لـ ربع نهائي بطولة إفريقيا

صدى البلد

صعد المنتخب الوطني الأول لرجال الكرة الطائرة، بقيادة مديره الفني محمد اللقاني، إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا، المقامة حاليًا في العاصمة الرواندية "كيجالي" عقب فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 3 - 1، في آخر لقاءات المنتخبين بالمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 21، 22 - 25، 25 - 18، 25 - 19".

 

وبهذه النتيجة تصدر منتخبنا الوطني المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما حل المنتخب المغربي في الوصافة برصيد 6 نقاط، وتأهل المنتخبان معًا لربع نهائي البطولة.

 

ومن المقرر، أن يلتقي "الفراعنة" في دور الثمانية مع المنتخب الأوغندي وصيف المجموعة الأولى.

 

ويضم تشكيل بعثة مصر كل من : الدكتور سامح حمدي رئيس البعثة ومحمد اللقاني مدير فني ومحمد بخيت مدرب عام وهاني سمير محلل تقني وإيهاب طنطاوي علاج طبيعي وهاني فكري مدير إداري وعماد الباهي حكم دولي.

 

فيما جاءت قائمة اللاعبين التى ضمها محمد اللقاني المدير الفني للمشاركة في البطولة 14 لاعبًا وهم: "أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى "لعبة" وعبد الحليم فهيم "عبو" وعبد الرحمن سعودي ومحمد محسن ومحمد مجدي وهشام يسري وأحمد فتحي وأشرف اللقاني ومحمد رضا ومحمد رمضان".

مصر إفريقيا الكرة الطائرة المنتخب الوطني بطولة افريقيا منتخب المغرب محمد محسن دور الثمانية عماد منتخب الطائرة

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: بايدن بحث مع شي منشأ فيروس كورونا

وفاة جدة هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا

الأحمر وهتلر والروبي يكتبون التاريخ في السوبر الإفريقي

لو من مواليد 11 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

منال السعيد تعرض تقريرا عن قرية ريتال بالساحل الشمالي

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 11 الى الجمعة 17 سبتمبر 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

قرش الساحل.. الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ يكشف مفاجأة| فيديو

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

مفاجأة في التفاصيل.. محافظ مطروح يكشف كواليس هجوم سمكة قرش على مواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

استعدادات استقبال النجوم على السجادة الحمراء لحفل الدير جيست

بإطلالة أنيقة.. هبة عبدالغني تتألق في أحدث ظهور

فيديو

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ