من أولها كده طنط.. أبلة فاهيتا تحرج سميرة سعيد على الهواء.. شاهد

حلت الفنانة سميرة سعيد الجمعة على برنامج لايف من الدوبليكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى .



ورحبت فى البداية كارو أبنة أبلة فاهيتا بالفنانة سميرة سعيدة قائلة اهلا طنط سميرة لترد الفنانة قائلة " من أولها كده طنط " .



وأشارت الفنانة ان اسمها الحقيقى سميرة عبد الرزاق بن سعيد واسم دلعها التى لا تفضله على الاطلاق هو " سوسو " .

وكانت قد شاركت سميرة سعيد صور من كواليس حلقتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوقت جمهورها للحلقة، وكتبت: “الجمعة القادمة” لتلقى تفاعل كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وظهرت بإطلالة أنيقة، بفستان أسود، بينما تألقت أبلة فاهيتا بإطلالة ناعمة بفستان باللون الوردي.

وحققت الديفا سميرة سعيد، نجاحًا كبيرًا بأحدث كليباتها الذي يحمل اسم “مون شيري” الذي حقق أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بعد طرحه بأيام قليلة.

ويعطي الفيديو الكليب الخاص بالأغنية طابعا وأجواء الستينات والسبعينات، وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.