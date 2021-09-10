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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. سميرة سعيد ضيفة أبلة فاهيتا

ابلة فاهيتا وسميرة
ابلة فاهيتا وسميرة سعيد

تحل المطربة سميرة سعيد، اليوم ضيفة الموسم الجديد من برنامجالموسم الجديد لايف من #الدوبلكس  مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

وكانت قد شاركت سميرة سعيد صور من كواليس حلقتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوقت جمهورها للحلقة، وكتبت: “الجمعة القادمة” لتلقى تفاعل كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وظهرت بإطلالة أنيقة، بفستان أسود، بينما تألقت أبلة فاهيتا بإطلالة ناعمة بفستان باللون الوردي.

وحققت الديفا سميرة سعيد، نجاحًا كبيرًا بأحدث كليباتها الذي يحمل اسم “مون شيري”  الذي حقق أكثر من 5 مليون  مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بعد طرحه بأيام قليلة.

ويعطي الفيديو الكليب الخاص بالأغنية طابعا وأجواء الستينات والسبعينات، وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.

 

سميرة سعيد ضيفة أبلة فاهيتا في حلقة الجمعة القادمة

بإطلالة شبابية.. سميرة سعيد تبهر متابعيها عبر انستجرام


وقالت سميرة سعيد خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب على برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "أغنية مون شيري عند سماعها تشعر وكأنها من السبعينات”، مشيرة إلى أنه تم استخدام الجيتار والأورج بنفس الطريقة لتلك الفترة، أما عن التصوير فتشعر وكأنها تعود للخمسينيات والستينيات، حيث تم استخدام السيارات القديمة للدلالة على هذه الفترة.


وأضافت: "يجرى حاليا إصدار أغنية جديدة وسيتم الانتهاء منها مع بداية عام 2022، ولقد بدأت في ألبوم جديد منذ 3 أشهر، وسيتم إطلاق أغنية كل فترة حتى يكون لكل أغنية صدى وتأثير على الجمهور، حيث إن التسويق حاليا في الأغاني مختلف ومن الصعب الدفع بألبوم كامل مرة واحدة".

 

سميرة سعيد المطربة سميرة سعيد الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا أبلة فاهيتا الدوبلكس

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