عاجل
تركت الهندسة لتتفرغ للفن.. نانسي ميشيل تبدع في التعتيق الروسي دراسة تكشف العلاقة بين نقص فيتامينات د ومرضى سرطان الثدي الفرصة الأخيرة للتسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة اليوم مفتي الجمهورية يواصل استعراض تفاصيل الدليل المرجعي لمواجهة التطرف.. يخاطب أولياء الأمور ويستهدف فئة الشباب الذين يقعون فريسة التطرف .. و مبادرات الزواج المؤقت لا تساهم في حل المشكلات بل التفكك الأسري في اليوم العالمي لمنع الانتحار .. أطعمة تحسن المزاج .. وأعراض وأسباب الاكتئاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا على تشكيل حكومة جديدة في لبنان

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ترحب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي، داعيةً إلى التحرك العاجل لإصلاح الاقتصاد.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الولايات المتحدة ترحب بإعلان اتفاق زعماء لبنان على تشكيل حكومة جديدة".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "ندعو البرلمان اللبناني للمصادقة على الحكومة الجديدة لتتمكن من إجراء إصلاحات ملموسة تعالج الوضع الاقتصادي المتدهور".

وفي وقت سابق، تعهد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نجيب ميقاتي، بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون أي تأخير.

وقال ميقاتي في تصريحات لقناة "بلومبيرغ الشرق": "الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها (في 29 أبريل 2022) من دون أيّ تردّد".

ماكرون يوجه رسالة لساسة لبنان بعد إعلان الحكومة الجديدة

تعليمات جديدة للسفر من المطارات العراقية إلى لبنان .. تعرف عليها

وتطرق ميقاتي للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وتجلت بما في ذلك في أزمة شح الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية قائلا: "الدعم أوقف تقريباً لأنه لم يعد لدينا المال لندعم وليس لأننا قررنا ذلك".

وأضاف: "سنحل الأزمات في أقرب وقت ولا أطلب "فترة مهلة، ونحتاج لسد فراغ عقب 13 شهراً من التعطيل السياسي".

وقال إنه حكومته ستبدأ فورا في إجراءات لتحسين الوضع المعيشي، مشيرا إلى أنه بدأ اتصالات بالفعل في هذا الصدد.

وحول آخر الاتصالات مع صندوق النقد الدولي لدعم لبنان قال ميقاتي: "نأمل إحداث تقدم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي... سنعمل على اتفاق مُرضٍ مع الصندوق".

وشدد على أن لبنان بالفعل يطبق شروط صندوق النقد الدولي وينتظر حاليا مساعداته، مضيفا "نحن بحاجة إلى شهر لبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي من أجل تشريع بعض القوانين".

 

أمريكا لبنان نجيب ميقاتي ميقاتي وزارة الخارجية الأمريكية

موضوعات متعلقة

ماكرون يوجه رسالة لساسة لبنان بعد إعلان الحكومة الجديدة

لبنان.. نجيب ميقاتي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لأعضاء الحكومة

مليونير الإعلام العربي.. جورج قرداحي من القرية إلى الوزارة في لبنان

لبنان.. أول قرار لميشال عون بعد تشكيل الحكومة

ترشيحاتنا

ماذا يحدث عند دعاء الله باسمه الجبار في الثلث الأخير من الليل؟.. 13 أمرا

شعبة الاقتصاد الرقمي: 80 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية في مصر.. فيديو

أحداث 11 سبتمبر سقوط أمريكي داخليا وخارجيا.. هذا ما حدث في ذلك اليوم؟

تحذيرً : بشأن الآثار الجانبية الخطيرة" الجديدة للقاح AstraZeneca Covid

وسائل إعلام : مقاومة بنجشير تستعيد 3 مناطق من طالبان

الصحة : تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و11 وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

قرش الساحل.. الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ يكشف مفاجأة| فيديو

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

مفاجأة في التفاصيل.. محافظ مطروح يكشف كواليس هجوم سمكة قرش على مواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ