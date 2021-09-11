أول تعليق من أمريكا على تشكيل حكومة جديدة في لبنان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ترحب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي، داعيةً إلى التحرك العاجل لإصلاح الاقتصاد.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الولايات المتحدة ترحب بإعلان اتفاق زعماء لبنان على تشكيل حكومة جديدة".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "ندعو البرلمان اللبناني للمصادقة على الحكومة الجديدة لتتمكن من إجراء إصلاحات ملموسة تعالج الوضع الاقتصادي المتدهور".

وفي وقت سابق، تعهد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نجيب ميقاتي، بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون أي تأخير.

وقال ميقاتي في تصريحات لقناة "بلومبيرغ الشرق": "الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها (في 29 أبريل 2022) من دون أيّ تردّد".

وتطرق ميقاتي للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وتجلت بما في ذلك في أزمة شح الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية قائلا: "الدعم أوقف تقريباً لأنه لم يعد لدينا المال لندعم وليس لأننا قررنا ذلك".

وأضاف: "سنحل الأزمات في أقرب وقت ولا أطلب "فترة مهلة، ونحتاج لسد فراغ عقب 13 شهراً من التعطيل السياسي".

وقال إنه حكومته ستبدأ فورا في إجراءات لتحسين الوضع المعيشي، مشيرا إلى أنه بدأ اتصالات بالفعل في هذا الصدد.

وحول آخر الاتصالات مع صندوق النقد الدولي لدعم لبنان قال ميقاتي: "نأمل إحداث تقدم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي... سنعمل على اتفاق مُرضٍ مع الصندوق".

وشدد على أن لبنان بالفعل يطبق شروط صندوق النقد الدولي وينتظر حاليا مساعداته، مضيفا "نحن بحاجة إلى شهر لبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي من أجل تشريع بعض القوانين".