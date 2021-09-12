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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر

مكرونة بالفراخ
مكرونة بالفراخ

طريقة عمل مكرونة بالدجاج  والصوص الأحمر تعتبر المكرونة من أسهل الوجبات التى تفضل إعدادها ربة المنزل، كما أن أغلب الأطفال يقبلون على تناولها، لأنها سهلة المضغ، نقدم لك طرق عدة بعمل مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر.

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لذيذة وشهية.. طريقة عمل مكرونة بالدجاج والبشاميل

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طريقة عمل مكرونة نجرسكو فى المنزل

طريقة عمل مكرونة بالدجاج  والصوص الأحمر 

طريقة عمل مكرونة بالدجاج  والصوص الأحمر، تقدمها الشيف غادة التلي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الدجاج .
 مقادير  عمل مكرونة بالدجاج  والصوص الأحمر 
1 كيس مكرونة 
4 صدور دجاج بصل
3 فص ثوم
نصف كوب زيتون أسود 
1 كوب مشروم 
1 مكعب مرق 
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 كوب عصير طماطم
1 فلفل أخضر 
1 فلفل أحمر 
1 ملعقة صغيرة زعتر
نصف كوب ريحان
4 ملعقة كبيرة
زيت زيتون
ملح وفلفل 
جبنة بارميزان مبشورة  للوجه
طريقة عمل مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر 
* في حلة على النار يوضع زيت زيتون تقطع صدور الدجاج مكعبات متوسطة وتوضع في الحلة لتأخذ لون

* يضاف البصل المفروم ويقلب مع الدجاجيضاف الثوم المفروم وملح وفلفل ويضاف الفلفل الأخضر والأحمر والمشروم و يضاف عصير الطماطم والصلصة ويقلب الخليط جيدا

* يغطى الخليط بالماء ويترك ليغلي وتضاف المكرونة مع الزعتر والريحان الى الخليط السابق و تزين بالجبنة والزيتون
تحضير مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر

مكرونة

* في طاسة على النار يوضع زيت مع البصل المفروم وثوم مفروم وزعتر مفروم وملح وفلفل

* تضاف إليه قطعة زبدة وعصير الطماطم والصلصة ورشة سكر

* تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب جيدا

* تقدم المكرونة مع رشة جبنة مبشور


مقادير عمل مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر

مكرونة

مكونات المكرونة بالصوص الأحمر
مكرونة اسباجيتي 
عصير طماطم 
صلصة طماطم 
بصل مفروم 
ثوم مفروم 
زعتر طازج 
سكر 
جبنة رومي مبشورة 
ملح 
فلفل 
زبدة 
زيت


 

مكرونة 

 

 

 

طريقة عمل مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر مقادير عمل مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر فوائد مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر طريقة عمل مكرونة بالدجاج تحضير مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر طريقة عمل مكرونة

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