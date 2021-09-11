أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم، السبت 11 سبتمبر 2021 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الاماراتى والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم السبت:

تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الامارات اليوم السبت مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24 (212.86 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (57.95 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم السبت للجرام عيار 22(195.12درهم إماراتى ) أي ما يعادل (53.12 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 (186.26 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (50.71 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم السبت للجرام عيار 18 (159.64 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (43.46 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 14 (124.17 درهم إماراتى) أي ما يعادل (33.81دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 12 (106.43 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (28.98 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الأوقية (6620 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (1802 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الاماراتى لـ الجنيه الذهب (1490 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (405.67 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الكيلو (212.856 درهم إماراتى) أي ما يعادل (57952 دولار أمريكي).

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإماراتى:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.