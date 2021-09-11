عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعتقل اثنين أخرين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم السبت، بأن الشرطة الإسرائيلية تمكنت من اعتقال اثنين آخرين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع شديد الحراسة شمال إسرائيل.

وقالت "كان" إن أحد الأسيرين هو زكريا الزبيدي وقد تم اعتقالهما قرب جبل الطور.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت مساء الجمعة، القبض على الأسيرين محمود عارضة وهو من كبار أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وقائد عملية الفرار من سجن جلبوع ويعقوب قادري الذي كان من بين الستة الفارين من السجن الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "عارضة وقادري كانا يسيران في أحد شوارع مدينة الناصرة باحثين عن طعام، وحاولا تغطية وجوهيهما حتى لا يتم التعرف عليهما".

أول لقطات للأسرى الهاربين من سجن جلبوع بعد اعتقالهم.. شاهد

واقعة جلبوع.. هل عبر الأسرى الـ6 حدود الأردن؟ اعرف التفاصيل

وأضافت أن "من شاهدهما رفض مساعدتهما وأبلغ الشرطة الإسرائيلية وبعد دقائق هرعت قوات كبيرة من الشرطة للمكان وتم اعتقالهما".

وأشارت إلى أنه تم نقل الأسيرين اللذين أعيد اعتقالهما إلى جهاز الشاباك للتحقيق معهما، حول ملابسات عملية فرارهما من السجن الإسرائيلي، رفقة عدد من السجناء الآخرين.

وفور اعتقال الشرطة الإسرائيلية للأسيرين يعقوب قادري ومحمود عارضة دعت الجهاد الإسلامي جميع المواطنين في جنين للتحرك لمسقط رأس الأسيرين في بلدة عرابة بجنين، لمساندة الأهالي هناك.

وكانت القناة "12" العبرية، ذكرت أن التقييم السائد لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن اثنين من الأسرى لا زالوا في المناطق الإسرائيلية، بينما تمكن الآخرون من الوصول للأراضي الفلسطينية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد رفعت حالة التأهب القصوى، واستنفارها إلى ثاني أعلى درجة تأهب، في ظل استمرار عمليات البحث عن الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع شمال إسرائيل.

 

 

 

إسرائيل سجن جلبوع جلبوع الشرطة الإسرائيلية يعقوب قادري محمود عارضة

موضوعات متعلقة

أول لقطات للأسرى الهاربين من سجن جلبوع بعد اعتقالهم.. شاهد

واقعة جلبوع.. هل عبر الأسرى الـ6 حدود الأردن؟ اعرف التفاصيل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة من أقارب الأسرى الهاربين من سجن "جلبوع"

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن الضربة الأخيرة على غزة

بالفيديو .. محمد رمضان يطعم نمرا | شاهد

أمريكا تعلق نقل لاجئين من أفغانستان بعد اكتشاف مرض معد

الأسباب المعينة على صلاة الفجر.. السر في آية وحديث

لاغتصابه ٣ فتيات.. الحبس الاحتياطي لنجم مانشستر سيتي حتي يناير

إسرائيل تشن ضربات جوية على قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

قرش الساحل.. الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ يكشف مفاجأة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ