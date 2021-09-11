إسرائيل تعتقل اثنين أخرين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم السبت، بأن الشرطة الإسرائيلية تمكنت من اعتقال اثنين آخرين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع شديد الحراسة شمال إسرائيل.

وقالت "كان" إن أحد الأسيرين هو زكريا الزبيدي وقد تم اعتقالهما قرب جبل الطور.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت مساء الجمعة، القبض على الأسيرين محمود عارضة وهو من كبار أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وقائد عملية الفرار من سجن جلبوع ويعقوب قادري الذي كان من بين الستة الفارين من السجن الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "عارضة وقادري كانا يسيران في أحد شوارع مدينة الناصرة باحثين عن طعام، وحاولا تغطية وجوهيهما حتى لا يتم التعرف عليهما".

وأضافت أن "من شاهدهما رفض مساعدتهما وأبلغ الشرطة الإسرائيلية وبعد دقائق هرعت قوات كبيرة من الشرطة للمكان وتم اعتقالهما".

وأشارت إلى أنه تم نقل الأسيرين اللذين أعيد اعتقالهما إلى جهاز الشاباك للتحقيق معهما، حول ملابسات عملية فرارهما من السجن الإسرائيلي، رفقة عدد من السجناء الآخرين.

وفور اعتقال الشرطة الإسرائيلية للأسيرين يعقوب قادري ومحمود عارضة دعت الجهاد الإسلامي جميع المواطنين في جنين للتحرك لمسقط رأس الأسيرين في بلدة عرابة بجنين، لمساندة الأهالي هناك.

وكانت القناة "12" العبرية، ذكرت أن التقييم السائد لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن اثنين من الأسرى لا زالوا في المناطق الإسرائيلية، بينما تمكن الآخرون من الوصول للأراضي الفلسطينية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد رفعت حالة التأهب القصوى، واستنفارها إلى ثاني أعلى درجة تأهب، في ظل استمرار عمليات البحث عن الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع شمال إسرائيل.