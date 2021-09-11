العائلة دائما ما تأتي أولا.. الأشقاء والأزواج والآباء والأطفال يتنافسون في أجمل مشاهد بارالمبياد طوكيو

دائما ما نري أن حب الرياضة من الأجداد يمتد للأجيال الجديدة من الرياضيين والتي برزت روعة مشاهدها خلال مشاركات الدورة البارالمبية طوكيو 2020 والتي أقيمت خلال في الفترة من 24 أغسطس وحتي 5 سبتمبر الجاري, وتعتبر البارالمبياد هي ثاني اكبر حدث دولي متعدد الرياضات بعد دورة الألعاب الأولمبية, ويشارك بها الرياضيين أصحاب الهمم من مختلف الفئات.

وفي السطور التالية نرصد لكم أجمل المشاهد بين الرياضيين وعائلاتهم خلال بارالمبياد طوكيو 2020:

الأب والابن:

من شابه اباه فما ظلم وذلك عندما فاز ايان سيدينفيلد لاعب تنس الطاولة للفئة السادسة بالميدالية الذهبية في اليوم الرابع من دورة الألعاب البارالمبية طوكيو وذلك بعد الفوز علي الدنماركي بيتير روسينمير في المباراة النهائية والتي تبعد فترة زمنية تقدر ب29 سنة بعد فوز والده مومدربه ميتشل بالميدالية الذهبية لنفس المنافسات في دورة برشلونة 1992.

وعلق ايان علي فوزه بالذهبية قائلا: "لا استطيع الحلم بشئ اكبر من هذا, حلمت بالميدالية الذهبية قبل البطولة وفي البطولة, والان الامر اصبح حقيقة".

ايان سيدينفيلد لاعب تنس الطاولة

الزوج والزوجة:

نجح الزوجين البريطانيين نيل ولورا فاتشي بالفوز بالميدالية الذهبية وتحطيم الرقم القياسي العالمي في منافسات الدراجات في اليوم الرابع من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

نيل فاتشي البالغ من العمر 37 عاما فاز بذهبية سباق ال 1000 متر متفوقا علي زميله جيمس بال, وذلك بعد محاولات عديدة خلال الدورة الأولمبية السابقة لاستعادة الذهبية التي فاز بها في دورة لندن 2012.

وبعد مرور اقل من ساعة علي تحطيمه رقمه القياسي, كان نيل شاهدا علي تحقيق زوجته لورا للميدالية الذهبية لسباق 3000 متر سيدات وقال نيل معلقا علي فوزهما بذهبيتين اليوم قائلا: "كنا متيقنين ان هذا هو اليوم سيكون الأعظم لنا, في الأخير نجح كلينا في الفوز بالذهبية وتحطيم الرقم القياسي العالمي".

الزوجين البريطانيين نيل ولورا فاتشي

الأم وابنتها:

حملت الرياضية الكورية يجين شوي صاحبة ال30 عاما العلم الكوري في حفل الافتتاح للدورة البارالمبية جنبا الي والدتها وقالت شوي: " لعبت بجوار والدتي جميع النهائيات الماضية وها أنا بجانبها مرة أخري في طوكيو".

يذكر ان شوي تعاني من خلل في وظائف المخ بسبب تعرضها لنقص الأكسجين اثناء الولادة مما أثر علي نموها العقلي بصورة طبيعية وبالرغم من ذلك ساعدتها والدتها في الحصول علي الميدالية الذهبية في دورة لندن 2012 و الميدالية الفضية في دورة ريو دي جانيرو 2016.

وتشارك البرازيلية ليثيكا رودريجيز الاسيردا لاعبة القوس والسهم بمساعدة والدتها جين كارلا والتي شاركت في دورات بكين 2008 ولندن 2012 و ريو ريو دي جانيرو 2016 كما انها ستشارك في دورة طوكيو 2020 للمرة الرابعة في تاريخها والتي تتزامن مشاركتها مع الظهور الأول لابنتها ليثيكا في الدورات البارالمبية.

الكورية يجين شوي

الأشقاء:

فازت النيوزلندية ليزا ادامز بالميدالية الذهبية في منافسات رمي الجلة لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الدورات البارالمبية تكسر حاجز ال15 متر, وعقب فوزها بالمنافسات احتضنت ليزا أختها الكبرى ومدربتها فاليري ادامز التي ساعدتها لتصبح اول لاعبة تحصل علي 4 ميداليات في نفس المنافسات في اربع مناسبات بارالمبية مختلفة.

وقالت ليزا: " انا ممتنة لوجودها في حياتي وان تكون مدربتي التي استطاعت ان تمتص لحظات غضبي وحزني, سأظل ممتنة لوجودها للأبد".