نمبر وان.. أحمد الأحمر أسطورة صنعت التاريخ بالتتويج بـ 21 بطولة قارية

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في التأهل الي بطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه بعد تحقيقه لقب السوبر الافريقي علي حساب النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الجمعة علي صالة الدكتور حسن مصطفي والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة ٢٧-٢٨.

وحسم لاعبو الزمالك المباراة في أخر ثانية في اللقاء التي كانت متجهة الي لعب شوط ثالث بعد التعادل 27-27 قبل أن يحرز يحيي الدرع هدف الفوز في اخر ثواني اللقاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 16 - 14، قبل أن يقلب الفارس الأبيض الطاولة ويحقق الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.

ليحقق أبناء القلعة البيضاء اللقب السابع في تاريخهم ويحتفظوا بالكأس للمرة الثالثة على التوالي.

ومن المقرر ان يبدأ الزمالك مشواره بالبطولة بمواجهة فريق برشلونة الاسباني بطل دوري ابطال اوروبا في الدور ربع النهائي للبطولة يوم ٦ أكتوبر المقبل.

وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية في الفترة من ٥ أكتوبر وحتي ٩ من الشهر نفسه.

وبهذه البطولة اصبح أحمد الأحمر اللاعب رقم واحد على مستوى العالم في حصوله على بطولات قارية بمجموع 21 بطولة قارية.

ويستعرض موقع صدى البلد ألقاب أحمد الأحمر التاريخية سواء الجماعية أو الفردية خلال السطور التالية:

البطولات القارية

نمبر وان أحمد الأحمر حصد مع الزمالك ، 5 مرات دوري أبطال إفريقيا ، و7 السوبر الإفريقي، مرة كأس أبطال الدوري و4 مرات ببطولة أفريقيا أبطال الكؤوس ، بالإضافة لحصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2010.

وحقق أحمد الأحمر مع نادي الإفريقي التونسي، بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2014.

وبعيدًا عن قارة إفريقيا، حصد نجم الزمالك 4 ألقاب قارية آسيوية، مع نادي الجيش القطري لقبين لأندية أبطال آسيا، وحقق لقبين لبطولة آسيا للأندية الأبطال مع نادي أهلي جدة السعودي، ومع فريق السد اللبناني كما توج مرتان ببطولة الخليج مع أهلي جدة السعودي.

البطولات المحلية

وعن البطولات المحلية اثناء انضمامه لمجموعة من الأندية حقق الأحمر 4 بطولات دوري مع الزمالك، و3 بطولات كأس مصر، و3 مرات بطل كأس السوبر المصري.

ويمتلك أحمد الأحمر مسيرة احترافية مميزة مليئة بالبطولات حيث توج مع نادي فلينسبورج كأس ألمانيا 2015 وحصد كأس ولي العهد وكأس الأمير ، والدوري القطري مع نادي الجيش واحتل المركز الثاني في البطولة العربية مع نادي الكويت الكويتي واحتل المركز الثاني في البطولة العربية مع نادي الوحده السعودي.

تاريخ مضيء مع منتخب مصر

وعن تاريخ الأحمر "نمبر وان" مع منتخب مصر ، فتوج بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات ، في حين شارك في أريع دورات أوليمبية، أثينا 2004 محققا المركز الـ12، وبكين 2008 محققا المركز العاشر، وريو دي جانيرو 2016 محققا المركز التاسع وطوكيو 2020 محققا المركز الرابع.

إنجازات فردية

حقق أحمد الأحمر ، العديد من الألقاب الفردية في كل البطولات التي شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر ، وتنوعت ما بين أفضل ظهير أيمن ، وأفضل لاعب ، وهداف البطولة ، وفي أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب

بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذي يحققه في اغلب المباريات التي شارك فيها ولو لدقائق معدودة ، سواء محلية أو قارية أو عالمية.

كما حقق عدة أرقام على الصعيد الشخصي مع المنتخب، منها نجاحه خلال كأس العالم لكرة اليد 2019 أن يصبح أفضل هداف في تاريخ المنتخب المصري في كأس العالم، بعدما وصل حينها إلى 226 هدفاً، كاسراً رقم حسين زكي بـ221 هدفاً.

ووصل عدد أهداف أحمد الأحمر في كأس العالم لكرة اليد إلى 277 بنهاية نسخة 2021 التي أقيمت مطلع العام الحالي على الأراضي المصرية.

كما بات الأحمر هداف مصر التاريخي في دورات الألعاب الأولمبية بالوصول إلى 105 أهداف، بواقع 18 هدفاً في أثينا 2004، و24 في بكين 2008، و27 في 2016، وأخيراً 36 هدفا في أولمبياد طوكيو 2021.

كما يعتبر الفتى الذهبي لكرة اليد المصرية هو الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية برصيد 197 هدفاً، وحقق كذلك مع منتخب مصر ذهبية دورة الألعاب الأفريقية 3 مرات، ودورة الألعاب العربية مرتين، ودورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط مرة.