رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد جلسة أمنية استثنائية لمتابعة تطورات توقيف الأسرى الفلسطينيين

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم السبت، جلسة تقييم أمنية لمتابعة تطورات توقيف الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن بينيت أجرى جلسة تقييم أمنية بصورة استثنائية السبت لمتابعة تطورات توقيف الفارين من سجن جلبوع.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم السبت، بأن الشرطة الإسرائيلية تمكنت من اعتقال اثنين آخرين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع شديد الحراسة شمال إسرائيل.

وقالت "كان" إن أحد الأسيرين هو زكريا الزبيدي وقد تم اعتقالهما قرب جبل الطور.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت مساء الجمعة، القبض على الأسيرين محمود عارضة وهو من كبار أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وقائد عملية الفرار من سجن جلبوع ويعقوب قادري الذي كان من بين الستة الفارين من السجن الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "عارضة وقادري كانا يسيران في أحد شوارع مدينة الناصرة باحثين عن طعام، وحاولا تغطية وجوهيهما حتى لا يتم التعرف عليهما".