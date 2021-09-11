أخبار التكنولوجيا.. صور مسربة تكشف تصميم هاتف سامسونج Galaxy M52 5G.. سعر ومواصفات نظارة فيسبوك الذكية Ray-Ban Stories

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

آبل تتغلب على مشكلاتها مع ساعة Apple Watch 7 وتكشف موعد إطلاقها للبيع

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية ستقوم بإطلاق ساعتها الذكية Apple Watch 7 للبيع في الأسواق أواخر شهر سبتمبر الحالي أو أوائل شهر أكتوبر القادم ، وذلك رغم المشكلات التي تواجهها الشركة في إنتاج الساعة.

تتجه الأنظار لأكبر حدث في شركات التكنولوجيا العملاقة، وهو إطلاق هواتف iPhone 13 التي قررت شركة آبل الأمريكية إصدارها رسميا يوم الثلاثاء القادم 14 سبتمبر، وعلى الرغم من الميزات الكبيرة التي ستشهدها الهواتف إلا أن هناك دراسة تقول أن الهواتف لن تشهد إقبالا كبيرا.

بعد إطلاقها.. سعر ومواصفات نظارة فيسبوك الذكية Ray-Ban Stories

أثار إطلاق شركة فيسبوك نظارتها الذكية Ray-Ban Stories حماسا كبيرا خلال الساعات الماضية، حيث تقوم الساعة بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو القصيرة والاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية ، من قبل أي شخص يبلغ من العمر 13 عامًا أو أكبر.

بشاشة 120 هرتز.. تسريبات لصور هاتف سامسونج الشبابي Galaxy M52 5G

كشفت تسريبات عن أول صور لهاتف Galaxy M52 5G القادم، من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمتوقع إطلاقه قريبا، حيث سيقدم مفهوما جديدا للهواتف المتوسطة والشبابية من سامسونج بتقنية 5G.

تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لسلسلة هواتف Infinix Zero X

كشفت تسريبات المواصفات الرئيسية لسلسلة هواتف Infinix Zero X من شركة إنفينيكس الصينية، والمتوقع إطلاقها قريبا، حيث تم رصد مواصفات الهواتف على منصة Google Play Console .