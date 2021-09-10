بعد إطلاقها.. سعر ومواصفات نظارة فيسبوك الذكية Ray-Ban Stories

أثار إطلاق شركة فيسبوك نظارتها الذكية Ray-Ban Stories حماسا كبيرا خلال الساعات الماضية، حيث تقوم الساعة بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو القصيرة والاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية ، من قبل أي شخص يبلغ من العمر 13 عامًا أو أكبر.



وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن نظارة Ray-Ban Stories الذكية تعتبر واحدة من أكثر النظارات الذكية غير التقليدية حيث تحتوى على كاميرا مدمجة في حافة كل جانب من الإطار مع تطبيق يسمى Facebook View يتيح تحرير ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها بنظاراتهم.



ومع ارتداء نظارة فيسبوك الذكيةRay-Ban Stories تشبه أنك ترتدى نظارات شمسية مع زر طاقة مخفي داخل الإطار الأيسر للنظارة ، وزر رفيع لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو أعلى الإطار الأيمن.





كما تحتوى النظارة Ray-Ban Stories على مكبر صوت رفيع مدمج في كل منها ، ومستشعر LED أمامي يضيء باللون الأبيض عندما تلتقط صورة أو فيديو.

وتسمح النظارة الذكية لفيسبوك Ray-Ban Stories لك تجربة معاكسة أثناء التقاط الصور الثابتة، الصورة والسماح بمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو وتعديلها ومشاركتها من على تطبيق Facebook View هاتفك الذكي .



ويمكن لنظارة Ray-Ban Stories التقاط مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 30 ثانية فقط ، ومن المفترض أن يكون مؤشر LED الموجود في مقدمة النظارات مرئيًا من مسافة 25 قدمًا ؛ يضيء طوال الوقت الذي تلتقط فيه مقطع فيديو، كما يمكنك تشغيل Facebook Assistant من خلال تطبيق View لاستخدام الأوامر الصوتية لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.



وستبدأ سعر نظارة فيسبوك الذكية Ray-Ban Stories بسعر 299 دولار أمريكى أى ما يعادل 4700 حوالي جنيه مصرى .

