1000 موظف في فيسبوك مختصون بقراءة محتوى واتسآب.. ما حقيقة تجسس الشركة على رسائلك؟

أثار تقرير صادم عن حقيقة التشفير والخصوصية التي يوفرها تطبيق واتسآب WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك، مخاوف وشكوك المستخدمين، بعدما كشف تقرير من منظمة الصحافة الاستقصائية غير ربحية ProPublica التي كشفت الحقيقة المرة لخصوصية المستخدمين لتطبيق واتسآب.



وبحسب مجلة نيوز ويك الأمريكية فإن التقرير الصادر من ProPublica يزعم أن فيسبوك توظف أكثر من 1000 عامل يقال إنهم يقومون بقراءة ملايين الرسائل على خدمة رسائل رسائل واتسآب المشفرة.

مارك زوكربيرج أكد سابقا تشفير واتسآب والحفاظ على الخصوصية



ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي استشهد فيه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، بتشفير واتسآب من طرف إلى طرف كميزة كان يخطط لإحضارها إلى تطبيقات إنستجرام وماسنجر.



وقال زوكربيرج، إن التشفير يجعل جميع الرسائل على التطبيق غير قابلة للقراءة حتى تصل الرسالة إلى المستلمين ولا يمكن حتى لواتسآب أن يقوم بقراءتها أو الاستماع إليها.



كما قال زوكربيرج خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2018 "لا نرى أيًا من المحتوى في واتسآب."

ماذا يرى موظفو فيسبوك في واتسآب ؟



وفقًا للتقرير ، يقرر موظفو فيسبوك بعد رؤية رسائل واتسآب، ما إذا كان يجب تصنيف المحتوى المبلغ عنه على أنه احتيال ، أو مواد إباحية غير قانونية ، أو نشاط إرهابي ، وما إلى ذلك، ثم يقومون بإصدار أحكامهم في كل حالة "عادةً في أقل من دقيقة".



وصرح مدير الاتصالات في واتسآب ، لـ ProPublica من أن فرقًا من المتعاقدين تفحص الرسائل في محاولة لإزالة المحتوى المسيء.



وأكد التحقيق أيضًا أن فيسبوك قلل من حجم البيانات التي يجمعها من مستخدمي واتسآب ، وكذلك كيفية استخدامه للبيانات، وعلى سبيل المثال ، يشارك واتسآب البيانات الوصفية ، والسجلات غير المشفرة التي يمكن أن تكشف الكثير عن نشاط المستخدم ، مع وكالات إنفاذ القانون مثل وزارة العدل.

