عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

1000 موظف في فيسبوك مختصون بقراءة محتوى واتسآب.. ما حقيقة تجسس الشركة على رسائلك؟

ما حقيقة تجسس فيسبوك
ما حقيقة تجسس فيسبوك على رسائل واتسآب ؟

أثار تقرير صادم عن حقيقة التشفير والخصوصية التي يوفرها تطبيق واتسآب WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك، مخاوف وشكوك المستخدمين، بعدما كشف تقرير من منظمة الصحافة الاستقصائية غير ربحية ProPublica التي كشفت الحقيقة المرة لخصوصية المستخدمين لتطبيق واتسآب. 


وبحسب مجلة نيوز ويك الأمريكية فإن التقرير الصادر من ProPublica يزعم أن فيسبوك توظف أكثر من 1000 عامل يقال إنهم يقومون بقراءة ملايين الرسائل على خدمة رسائل رسائل واتسآب المشفرة. 

واتسآب يتيح التخفى من خلال حظر أشخاص معينة من رؤية "آخر ظهور"

فيسبوك تعتذر عن وصف رجال من ذوى البشرة السمراء بـ " القرود"

 

مارك  زوكربيرج أكد سابقا تشفير واتسآب والحفاظ على الخصوصية 


ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي استشهد فيه مارك  زوكربيرج، الرئيس  التنفيذى لشركة فيسبوك، بتشفير واتسآب من طرف إلى طرف كميزة كان يخطط لإحضارها إلى تطبيقات إنستجرام وماسنجر.

 
وقال زوكربيرج، إن التشفير يجعل جميع الرسائل على التطبيق غير قابلة للقراءة حتى تصل الرسالة إلى المستلمين ولا يمكن حتى لواتسآب أن يقوم بقراءتها أو الاستماع إليها. 


كما قال زوكربيرج خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2018  "لا نرى أيًا من المحتوى في واتسآب."

 

ماذا يرى موظفو فيسبوك في واتسآب ؟ 


وفقًا للتقرير ، يقرر موظفو فيسبوك بعد رؤية رسائل واتسآب، ما إذا كان يجب تصنيف المحتوى المبلغ عنه على أنه احتيال ، أو مواد إباحية غير قانونية ، أو نشاط إرهابي ، وما إلى ذلك، ثم يقومون  بإصدار أحكامهم في كل حالة "عادةً في أقل من دقيقة". 


وصرح مدير الاتصالات في واتسآب ، لـ ProPublica من أن فرقًا من المتعاقدين تفحص الرسائل في محاولة لإزالة المحتوى المسيء. 


وأكد التحقيق أيضًا أن فيسبوك قلل من حجم البيانات التي يجمعها من مستخدمي واتسآب ، وكذلك كيفية استخدامه للبيانات، وعلى سبيل المثال ، يشارك واتسآب البيانات الوصفية ، والسجلات غير المشفرة التي يمكن أن تكشف الكثير عن نشاط المستخدم ، مع وكالات إنفاذ القانون مثل وزارة العدل. 
 

واتساب فيسبوك خصوصية تشفير تجسس زوكربيرج

ترشيحاتنا

أول تحرك من جامعة عين شمس على واقعة إهانة طبيب لأحد الممرضين

عمل يضيء ما بين قدميك وعنان السماء أسبوعاً كاملاً .. الأزهر يكشفه

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Nordwind الروسية

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

1000 موظف في فيسبوك مختصون بقراءة محتوى واتسآب.. ما حقيقة تجسس الشركة على رسائلك؟

ستيلانس تكشف عن الدودج GAC GS5 الـSUV الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

رياح وأمطار وتكاثر السحب.. ماذا تقول صور الأقمار الصناعية عن طقس الجمعة

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

أول تحرك برلماني بعد واقعة محاولة إجبار ممرض على السجود لكلب

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ