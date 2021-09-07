مفهوم جديد.. سامسونج تعتزم إطلاق أول لاب توب قابل للطي

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الفترة القادمة إطلاق لاب توب بمفهوم جديد حيث سيكون لاب توب قابل للطي، وسيكون الأول من نوعه وسيصدر تحت اسم Galaxy Book Fold 17، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في الربع الأول من العام القادم 2022 .



وحسب موقع Notebookcheck فإنلاب توب Galaxy Book Fold 17 سيصدر بمقاس 17.3 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية تحت الشاشة من نوع Under Panel .

وأعلنت شركة سامسونج عن عدد من أجهزة اللاب توب منها لاب توب Galaxy Book Fold 17 الذي سيأتي بشاشة من نوع OLED Sync مع تقنية Seamless motion speed و يغطي اللاب توب 120 % من مساحة ألوان DCI P3 .



وتشير التقارير إلى أن سامسونج ستطلق لاب توب Galaxy Book Fold 17 بين الفترة من 28 و 3 مارس العام القادم، حيث سيكون حجم الشاشة 17 بوصة عند فتح الشاشة ، ويمكن طيها إلى شاشتين أصغر.



وسيحدث لاب توب Galaxy Book Fold 17من سامسونج ثورة كبيرة حيث لم يعتاد المستخدمون على فكرة اللاب توب المطوي أو القابل للطي، حيث رأى المستخدمون الهواتف القابلة للطي، ولكن لم يعتادوا هذه الفكرة التي يطلبها المستخدمون أساسا.



ويشتكي عدد كبير من المستخدمين من كبر حجم اللاب توب وهو ما ستعمل سامسونج على علاجه من خلال طي اللاب توب لمرتين، ولم تكشف سامسونج عن السعر المحتمل للاب توب القادم.

