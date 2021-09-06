عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تكشف عن مواصفات هاتفها الشبابي القادم Galaxy M52 5G

سامسونج تكشف عن مواصفات
سامسونج تكشف عن مواصفات هاتفها الشبابي القادم Galaxy M52 5G

كشفت شركة سامسونج أنها تعتزم إطلاق هاتف Galaxy M52 5G من فئة M التي تصدر ضمن الهواتف المتوسطة والشبابية، مع مواصفات متميزة خاصة في سعة البطارية. 


وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy M52 5G قد حصل على عدد من الموافقات من قبل وكالات الهواتف الذكية تمهيدا لإطلاقه هذا الشهر ما تم اعتماده شهادة Bluetooth حيث اتصال Bluetooth 5.0 .

 

سعر مناسب ومواصفات جبارة.. سامسونج تعتزم إطلاق تحفتها Galaxy Wide5

لعشاق التصوير.. سامسونج تكشف عن مستشعر كاميرا خارق بدقة 200 ميجابكسل

 

مواصفات هاتف سامسونج القادم  Galaxy M52 5G  


وسيتميز هاتف سامسونج Galaxy M52 5G  ، بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية، ودقة عرض + 1080 بكسل، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج في الشاشة، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

 
وسيقدم هاتف سامسونج القادم Galaxy M52 5G  كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل بفتحة f / 1.8، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. 


وسيعمل هاتف سامسونج القادم Galaxy M52 5G ، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 778G، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، يتم تشغيل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1 على نظام تشغيل أندرويد 11. 


وسيحتوى هاتف  Galaxy M52 5G ، على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، والتى تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، ويدعم الهاتف الإتصال اللاسلكي المزدوج Wi-Fi، كما يدعم الهاتف تقنية تحديد المواقع GPS، ويحتوي على مقبس لسماعة الرأس.

هواتف سامسونج هاتف Galaxy M52 5G مواصفات هاتف Galaxy M52 5G هواتف شبابية هواتف اندرويد هواتف ذكية

ترشيحاتنا

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

الأزهر: ضوابط جديدة وبرامج طلابية لجذب أعداد إضافية من الوافدين

توني بلير يحذر دول الغرب من خطر الإرهاب البيولوجي

وزير التعليم: طلاب الدور الثاني للثانوية العامة أماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات

E-Legend تطرح نسختها الكهربائية من سيارة السباق EL1

صفعة لإسرائيل.. تفاصيل مستحيلة في قصة هروب 6 فلسطنيين من سجن جلبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. الطب البيطري 85.6%.. والتمريض 62.43%

عاجل.. إقالة حسام البدري وجهازه الفني من منتخب مصر

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

تنسيق الكليات 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الثانية 2021

3 أخطاء ارتكبها حسام البدري أمام الجابون أشعلت نار الغضب ضده.. تحليل

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة محلية.. تقاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

ارجعي.. ناقد سعودي يطالب فنانة بالعودة للفن ونزع الحجاب

مثل الحريق.. عاصفة شمسية تتسبب في "نهاية الإنترنت"

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ