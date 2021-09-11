بدء لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في التفاضل واللغة الأجنبية

بدأت منذ قليل، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في الدور الثاني، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2020-2021.

ويؤدي اليوم، طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي التفاضل والتكامل والنحو.

بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويمتحن المبصرون شفويا في القرآن والحديث، ويمتحن المكوفون في المواد المقررة عليهم تحريريا إضافة إلى القرآن والقراءات واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية شفويا فقط، والحديث شفويا وتحريريا.

ويعفي الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021

أعلن الأزهر الشريف نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث بلغت في القسم الأدبي 46،05% والعلمي 61،65% وبلغت النسبة العامة للنجاح 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

وكشف وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617 طالبا وطالبة حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألف و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا.

وأضاف : "كانت هناك 6 محافظات لم ترصد فيها أي محاضر غش أو خروج عن الآداب العامة وهي: الإسماعيلية ، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر.