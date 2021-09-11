عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان.. القبض على متسلل اشترك مع عصابة دولية لتهريب المخدرات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة العمانية من القبض على متسلل اشترك مع عصابة دولية لتهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى السلطنة.

وذكرت شرطة عمان السلطانية عبر صفحتها الرسمية علي تويتر أنه تم ضبط بحوزته على 60 لفافة كبيرة من مخدر الكريستال و أكثر من 880 قرصاً من المؤثرات العقلية، وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه.


وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بسلطنة عمان في وقت سابق القت القبض على وافدين اثنين أثناء قيامهما بدفن مواد مخدرة في أحد الشواطئ بمحافظة مسقط في محاولة منهما لبيعها لأحد تجار المخدرات بأسلوب غير مباشر من خلال التواصل الهاتفي.

txt

سلطنة عمان تسابق الزمن باستثمارات جديدة تغير وجهتها الاقتصادية

txt

سلطنة عمان تؤكد موقفها الثابت والداعم للتضامن العربي

وقالت  شرطة عمان السلطانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر أنه تم ايضا ضبط بحوزتهما على كمية من مخدري المورفين والكريستال.

كما ألقت القبض على وافد آخر اتبع نفس الأسلوب الجرمي في إخفاء كمية من مخدري الكريستال والحشيش ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة.

وكانت شرطة عمان السلطانية شاركت في الاجتماع المرئي الـ35 للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتضمن مناقشة الموضوعات المتعلقة بالعمل الجنائي وتعزيز أوجه التعاون بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس.

ترأس الاجتماع من جانب شرطة عمان السلطانية العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية.

وشاركت شرطة عمان السلطانية في الاجتماع المرئي الخامس والثلاثين للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون، والذي عُقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سلطنة عمان مكافحة المخدرات لإدارة العامة لمكافحة المخدرات عصابة دولية مدر الكريستال مخدر الكريستال

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان تؤكد موقفها الثابت والداعم للتضامن العربي

سلطنة عمان.. وزير الخارجية يودع السفير البريطاني بعد انتهاء مهام عمله

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد يخشى مفاجآت نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ملكة بريطانيا تبعث برسالة إلى بايدن في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

جامعة الأزهر تبدأ تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. أعرف الأماكن

الرى: أعمال جارية لإنشاء وإحلال وتجديد 32 محطة واستلام 10 محطات

اليوم.. الرئيس السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

بدء لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في التفاضل واللغة الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

شاهد... الصور الأولى لـ ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى

تفقد الرئيس السيسي الأعمال الجارية بطريقي "الدائري والأوتوستراد" يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

فيديو جراف.. مريض نفسي.. طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلب

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ