عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات الإزالة لمخالفات البناء

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف جهود إزالة أي مخالفات بناء أو أي تعديات على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة بمراكز وأحياء المحافظة، وتشكيل لجنة من المتابعة الميدانية للرصد المستمر لتنفيذ الإزالات أولاً بأول تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

محافظ أسيوط: الانتهاء من إعادة رصف طريق التناغة/فزارة بالقوصية

محافظ أسيوط يتفقد كمين شرطة ديروط الصحراوي الغربي

وأشار محافظ أسيوط إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي مبانٍ مخالفة أو التعديات دون استثناء بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية والتعاون فيما بينها للحد من هذه الظاهرة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون .


وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بحى شرق أسيوط تمكنت من إزالة مخالفة بناء فى مهدها تمثلت فى إزالة أعمدة الدور الثالث علوى بأحد العقارات بشارع خالد بن الوليد متفرع من شارع الجمهورية وذلك بإشراف ايمن محروس رئيس الحى ونائبيه، وبمشاركة فريق المتابعة الميدانية برئاسة ممدوح جبر مدير ادارة المتابعة بالمحافظة. 

 

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بحى غرب أسيوط قامت بإزالة فورية لمخالفة بناء تمثلت فى قواعد خرسانية لمسطح أرض بمساحة 90 مترا بمنطقة الزواتين بحى غرب وذلك بإشراف محمد بشير رئيس الحى ونائبيه؛ باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للحى.
 

يذكر أن محافظ أسيوط أصدر قرارا بتشكيل لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

IMG-20210911-WA0033
IMG-20210911-WA0033
IMG-20210911-WA0036
IMG-20210911-WA0036
IMG-20210911-WA0035
IMG-20210911-WA0035
IMG-20210911-WA0038
IMG-20210911-WA0038
IMG-20210911-WA0037
IMG-20210911-WA0037
IMG-20210911-WA0039
IMG-20210911-WA0039
IMG-20210911-WA0040
IMG-20210911-WA0040
IMG-20210911-WA0041
IMG-20210911-WA0041
أسيوط محافظ أسيوط اللواء عصام سعد ازالة تعديات مخالفات البناء إزالة مخالفات بناء حي غرب أسيوط حي شرق أسيوط

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط : تشكيل لجان فنية للمرور على مخرات السيول وسدود الإعاقة

تفاصيل ضبط سرداب بداخله 54 قطعة اثرية في أسيوط

ترشيحاتنا

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

فين المؤسسات الدينية والتعليمية..السيسي يعلق على هروب طالب إعدادي عبر منفذ السلوم

هل يجوز سماع الأغاني أثناء العمل؟ .. الإفتاء تجيب

السيسي: "اللي عايز يسلم يسلم واللي مش عايز هو حر.. ربنا اللي بيحاسب"

بعد موجة الارتفاع.. "الزراعيين" تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق

إبراهيم عيسى يطالب بحذف خانة الديانة من البطاقة.. ووزير العدل يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكاذيب الثلاثة في واقعة قرش الساحل الشمالي.. وهل سيتم إغلاق القرى والشواطئ ؟

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

حاسبوني وحاسبوا الحكومة.. الرئيس السيسي: مين يقدر يوفر تأمين صحي حقيقي لـ 100 مليون

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

اغتصبوها واتهموها بالإجهاض.. حكم نهائي ينتصر لطالبة التمريض بالبحيرة

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

قائد منتخب ألمانيا للشباب: أنا أهلاوي وبحب قفشة.. وأنتظر إشارة مصر (حوار)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر مكالمة التليفون بين بايدن وبوش يوم 11 سبتمبر من على طائرة الرئاسة.. تفاصيل مذهلة

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

فيديو

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

فيديو جراف.. مريض نفسي.. طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلب

المزيد

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ