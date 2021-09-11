محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات الإزالة لمخالفات البناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف جهود إزالة أي مخالفات بناء أو أي تعديات على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة بمراكز وأحياء المحافظة، وتشكيل لجنة من المتابعة الميدانية للرصد المستمر لتنفيذ الإزالات أولاً بأول تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار محافظ أسيوط إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي مبانٍ مخالفة أو التعديات دون استثناء بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية والتعاون فيما بينها للحد من هذه الظاهرة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون .



وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بحى شرق أسيوط تمكنت من إزالة مخالفة بناء فى مهدها تمثلت فى إزالة أعمدة الدور الثالث علوى بأحد العقارات بشارع خالد بن الوليد متفرع من شارع الجمهورية وذلك بإشراف ايمن محروس رئيس الحى ونائبيه، وبمشاركة فريق المتابعة الميدانية برئاسة ممدوح جبر مدير ادارة المتابعة بالمحافظة.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بحى غرب أسيوط قامت بإزالة فورية لمخالفة بناء تمثلت فى قواعد خرسانية لمسطح أرض بمساحة 90 مترا بمنطقة الزواتين بحى غرب وذلك بإشراف محمد بشير رئيس الحى ونائبيه؛ باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للحى.



يذكر أن محافظ أسيوط أصدر قرارا بتشكيل لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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