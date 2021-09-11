بسعر 3865 جنيها.. قطاع الأعمال: بيع 983 قنطار قطن في أحدث المزادات

أقفلت أحدث جلسات المزاد العلنية لبيع الأقطان بمحافظة الفيوم ضمن منظومة التداول الجديدة للموسم 2021-2022، على سعر 3865 جنيها للقنطار الواحد.

كان سعر فتح المزاد طبقا للاحصائية الواردة من هيئة تحكيم واختبارات القطن قد بلغ 2619 جنيها، حيث تمت الترسية لصالح شركة "اولام ايجيبت" بعدد 872 كيس بوزن 983 قنطارا، وتم توريد الكمية إلى محلج الفيوم المطور.

يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها على جميع المحافظات في موسم 2021-2022، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري بالمحافظات حسب المساحات المزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتعتمد آلية تحديد سعر فتح المزادات، التي حددتها اللجنة الوزارية للقطن، على حساب هامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة index A.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.