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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرب حدود تشاد.. الجيش السوداني والقوات المشتركة يسيطرون على مدينة كلبس

الجيش السوداني
الجيش السوداني
القسم الخارجي

تمكن الجيش السوداني والقوات المشتركة للحركات المسلحة، يوم الاثنين من السيطرة على مدينة كلبس التي تقع على الحدود مع تشاد وتبعد 160 كيلومتراً من الجنينة بولاية غرب دارفور.

وأفاد راديو "دبنقا" السوداني، بأن جنود وضباط من القوة السودانية المشتركة، نشروا مقاطع فيديو من داخل المنطقة، أكدوا خلالها سيطرتهم على المدينة، وذلك بعد يومين من السيطرة على أبو قمرة في محلية كرنوي بشمال دارفور، فيما سيطرت قوات الدعم السريع على أمبرو والقرى المجاورة لها في شمال دارفور.

وأكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية، بإسناد شعبي، سيطرت على كلبس وكبدت الدعم السريع خسائر كبيرة.

وفي السياق نفسه، قال والي غرب دارفور في بورتسودان، بحر الدين كرامة، إن القوة المشتركة سيطرت على كلبس بعد معارك ضارية، وأعلن أن القوات ستواصل المعارك حتى السيطرة على جميع أرجاء الولاية.

يذكر أن قوات الدعم السريع، تسيطر على ولايات دارفور الخمس، عدا محليتي الطينة وكرنوي في شمال دارفور اللتين تسيطر عليهما القوة المشتركة، بجانب محلية طويلة ومناطق جبل مرة التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد.

حدود تشاد الجيش السوداني مدينة كلبس بغرب دارفور القوات المشتركة للحركات المسلحة القوة السودانية المشتركة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي القوات المسلحة السودانية

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