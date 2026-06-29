الذهب يواصل التراجع .. وعيار 24 يفقد نحو 143 جنيهاً

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، تراجعًا قويًا في جميع الأعيرة مقارنة بتعاملات أمس، وسط استمرار الضغوط على المعدن الأصفر، حيث فقد عيار 24 نحو 143 جنيهًا،

بينما تراجع عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – بقيمة 125 جنيهًا،

كما انخفض عيار 18 بنحو 107 جنيهات، في واحدة من أكبر التراجعات اليومية خلال الفترة الأخيرة.

تراجع كبير في 24 ساعة

عيار 24 تراجع 143 جنيهًا ليسجل 6446 جنيهًا، مقابل 6589 جنيهًا أمس.

عيار 21 تراجع 125.13 جنيهًا ليسجل 5640.25 جنيهًا، مقابل 5765.38 جنيهًا أمس.

عيار 18 تراجع 107.25 جنيهًا ليسجل 4834.50 جنيهًا، مقابل 4941.75 جنيهًا أمس.

عيار 14 تراجع 83.41 جنيهًا ليسجل 3760.17 جنيهًا، مقابل 3843.58 جنيهًا أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 29 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24: 6446 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 5640 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 4834 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14: 3760 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

سجلت أوقية الذهب نحو 200,493 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 45,122 جنيهًا.