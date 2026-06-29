أنبوب نفط بري.. تفاصيل المباحثات العراقية السورية في دمشق

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين عن بحث إمكانية إقامة مشروع مد أنبوب نفط عراقي بري عبر الأراضي السورية.

وأوضح وزير الخارجية العراقي، بعد لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، أن اللقاء تناول عدد من الملفات الهامة على رأسها مشروع مد أنبوب نفط عراقي بري عبر الأراضي السورية، حيث التقى أيضا إضافة إلى وزيري الخارجية والطاقة السوريين".

وقال حسين : "ركزنا في المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا الاقتصادية، وفي مقدمتها إنشاء أنبوب نفط عراقي يمر عبر سوريا، فضلاً عن التطرق إلى الملفات الأمنية والزراعية المشتركة".

وأشار الوزير العراقي إلى أن "المباحثات ركزت بشكل أساسي على خطوط النفط الممتدة إلى مصفاة بانياس"، مبيناً أنه "تم التباحث مع الحكومة السورية حول هذا المشروع، على أن يتم تنفيذه برعاية شركات أجنبية، وبالتنسيق مع خبراء ومختصين من الجانبين العراقي والسوري".