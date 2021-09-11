أحمد شامي : شكراً لكل الناس اللي بتدعمنا من ١٩ سنة

حرص الفنان أحمد شامي، عضو فريق واما ، على توجيه رسالة للجمهور وتوجيه الشكر لهم لدعمهم المستمر والمتواصل ، وذلك بعد تكريمهم أمس في مهرجان الدير جيست.

وكتب أحمد شامي، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “ شكراً لكل الناس اللي بتدعمنا من ١٩ سنة .. بنحبكم كلكم”.

يذكر أن أقيم حفل توزيع جوائز الدير جيست السنوي، مساء امس الجمعة في أحد أشهر الفنادق بالتجمع الخامس، بحضور نخبة من أشهر نجوم ونجمات الفن العربي.



وشهد الحفل مفاجأت عديدة، خصوصًا أنه يتزامن مع مرور ١٥ عامًا على تأسيس مجلة ديرجست.



ومن المعروف أن حفل الدير جيست حفل سنوي يقدم جوائز لأفضل مطربين وفنانين وإعلاميين فى عام 2018 وذلك بعد إجراء استفتاء جماهيرى لمدة 3 شهور لاختيار الأفضل .