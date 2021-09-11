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توك شو

علي السيد: تعزيز حقوق الإنسان المحور الرئيسي لفكرة الجمهورية الجديدة.. فيديو

رئيس تحرير الأهرام
رئيس تحرير الأهرام

قال " علي السيد " مدير تحرير جريدة الأهرام ، إن المحور الرئيسي والأول  لفكرة الجمهورية الجديدة هو الإنسان ، مسترسلًا : أن للإنسان حقوق أساسية أمثال المسكن والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق، التي إن لم يتم توافرها فمن الصعب توفير الحقوق والحريات الآخرى .


وأضاف علي السيد ، خلال حواره في برنامج " صباحك مصري " المذاع على قناة "أم بي سي مصر 2" ، أن مصر عملت في السنوات السابقة  على تعزيز الإنسان وإعطاءه كافة الحقوق الأساسية .


وأشار إلى أن نسبة كبيرة من المجتمع كانت تعاني من" فيروس سي "على نحو يمثل 16 مليون إصابة وأن القضاء على هذه النسبة الكبيرة كانت مسألة في غاية الصعوبة ولكن مصر نجحت في التغلب عليها.


وتابع  مدير تحرير جريدة الأهرام ، أن تطوير منظومات  كبيرة مثل منظومة  الطرق تؤهل للحصول على منظومة مدارس لأن الحديث عن بناء مدارس جديدة يتطلب وجود طرق ومدن  جديدة .

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.


وانها تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية


ويشير  الي إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بملف حقوق الإنسان في مصر، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية  مؤكدا علي وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر طوال السنوات الماضية.

(2) على السيد : تعزيز حقوق الإنسان هي أول خطوات الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي - YouTube

فيروس سي منظومة الطرق الأهرام الجمهورية الجديدة اخبار توك شو

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