عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتى الجمهورية: نلجأ لأهل الطب والاقتصاد للرد على الفتاوى المتعلقة بتخصصهم

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي لأكاديمية الأوقاف

ألقى الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم محاضرةً، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على عدد من الأئمة والدعاة من السودان الشقيق، وذلك ضمن البرنامج التدريبي لأكاديمية الأوقاف، وذلك تحت عنوان "الفتوى والاستقرار".

وتناول مفتى الجمهورية، مفهوم الإفتاء باعتباره علمًا له علماء متخصصون، وله مراجعه وآدابه؛ ومن ثم فإن هذا يقطع الطريق أمام محاولات الدخلاء لإحداث الفوضى.

 

وأكد أن دار الإفتاء المصرية هي حلقة من حلقات تكوين العقل الإفتائي والتأهيل العلمي، وحلقة من تكوين العقل الاجتهادي؛ حيث تهتم بتدريب الباحثين الشرعيين الذين استفادوا من المنهجية الأزهرية تدريبًا قد يستغرق سنوات ليستطيع الباحث أن يُصدر حكمًا شرعيًّا متفقًا مع مقصود الشارع، ومتفقًا مع الواقع المَعيش فيه، ورابطًا بين الواقع المعاصر وبين دلالات النصوص الشرعية والأدلة.


واستفاض مفتى الجمهورية في شرح شروط وآداب عملية الإفتاء، موضحًا أنها تتكون من 3 أركان أساسية، وهي: المفتي والفتوى والمستفتي، ولكل ركن من هذه الأركان عدة شروط وآداب، فالفتوى صنعة لها منهجية علمية وإطار محدد كما أشار إليه المالكية في كتبهم.

 

وقال: عندما نعمِّق النظر في مكونات الفتوى نجد أنها تتكون من جملة من العناصر المتكاملة التي جاءت الفتوى لتجيب عنها، ويمكن حصرها في 4 أسئلة، وهذه الأسئلة هي: هل؟ بمعنى: هل ثبت في هذه المسألة نص شرعي؛ ويلزم منه التثبت الذي هو من الأسس المنهجية لدى العلماء المسلمين على كافة العصور.

أما السؤال الثاني فهو: ماذا؟ وتعني: ما المراد من هذا النص؟ والسؤال الثالث هو: لماذا؟ وتتعلق بمسألة التعليل؛ أي لماذا شرع الله سبحانه وتعالى عبادة معينة أو حكمًا معينًا، ويبدأ العقل في التفاعل، وصولًا إلى مقصود الشريعة الإسلامية من ذلك، وأن الأوامر الشرعية إنما جاءت من أجل تحقيق مصالح الخلق، والنواهي جاءت لدفع الضرر والمفاسد عن الناس.

والسؤال الرابع هو: كيف؟ ونعني به: كيفية إنزال الحكم على الواقع، وهذا يحتاج إلى تدريب وتأهيل للمفتي للنزول بالحكم الشرعي على أرض الواقع بعد إدراك المتغيرات والمآلات.

وفي سياق متصل تطرق مفتى الجمهورية إلى الحديث عن المذاهب الإسلامية، وكيف كانت عبر التاريخ الاسلامي طريقًا للاستقرار  النفسي والاجتماعي، حيث استثمرت التجربةُ المصرية المذاهب الإسلامية لتحقيق هذا الاستقرار.

 

وأشار إلى أن المذاهب نشأت على أيدى أئمة عظام لا يُختلف على علمهم أو تمكُّنهم من أدوات النظر والاستدلال والاستنباط، وقد قيَّض الله تعالى لهؤلاء الأئمة التلاميذ النجباء المخلصين الذين شاركوا أئمتهم في إقامة بنيان هذه المذاهب ونشرها في مختلف الأقطار والأرجاء، واستمرت هذه المذاهب حتى يومنا هذا تحفظ على الناس دينهم، وتحفظ علم الفقه حيًّا نابضًا متفاعلًا مع مستجدات العصر.

وأوضح المفتي أن الصحابة رضوان الله عليهم تلقَّوا أحكام الشرع الشريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفهمون مراده ويطمئنون إلى ما يفعلون لقربهم منه صلى الله عليه وسلم، ولوجود القرائن والأمارات الدالة على تحديد المراد من أقواله وأفعاله، بل اجتهدوا في عصره وفي حضرته، ولم يعترض على اجتهادهم، بل شجَّعهم ودرَّبهم كما فعل عليه السلام مع اجتهاد سيدنا معاذ عندما أرسله إلى اليمن، وكذلك فعل مع اجتهاد سيدنا عمار في التيمم.

وأضاف أن منهجية دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى هي منهجية علمية موروثة، وعندما يرد سؤال إلى دار الإفتاء فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، مشيرًا إلى أن الدار تلجأ أحيانًا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة، مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها، قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص؛ لاستجلاء الأمر والإلمام بجميع تفاصيله.

وأعلن مفتى الجمهورية أن دار الإفتاء أصدرت موسوعة "المعلمة المصرية في العلوم الإفتائية"، وهي موسوعة كاشفة عن واقع مصري وخبرة إفتائية طويلة، كما تجمع هذه المعلمة مبادئ العملية الإفتائية وأركانها، وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي.

البرنامج التدريبي لأكاديمية الأوقاف
البرنامج التدريبي لأكاديمية الأوقاف
البرنامج التدريبي لأكاديمية الأوقاف
البرنامج التدريبي لأكاديمية الأوقاف
البرنامج التدريبي لأكاديمية الأوقاف
البرنامج التدريبي لأكاديمية الأوقاف
مفتى الجمهورية أحكام الشرع دار الإفتاء الفتاوى الطب الاقتصاد

ترشيحاتنا

السفير الصيني في المملكة مرتديا "الشماغ والبشت": لا زالت أتعلم الثقافة السعودية

لمن قائمة المنقولات في حالة الطلاق والخلع..الإفتاء تحسم الجدل

سأشارك في الاحتجاجات.. الإفراج عن داميان تاريل صاحب صفعة ماكرون

شاهد.. قرش برأس خنزير.. ظهور مخلوق مرعب في البحر المتوسط|صور

خاصة بالشرطة.. فورد تنتج نسخة جديدة من موستنج ماخ إي| صور

اخترت ألا أصطدم بالمؤسسات الدينية.. تصريحات بارزة للرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

قائد منتخب ألمانيا للشباب: أنا أهلاوي وبحب قفشة.. وأنتظر إشارة مصر (حوار)

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

الأكاذيب الثلاثة في واقعة قرش الساحل الشمالي.. وهل سيتم إغلاق القرى والشواطئ ؟

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية .. رددها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما قالته الصحف الأمريكية والدولية عن الذكرى الـ 20 لضرب برجي التجارة

سر مكالمة التليفون بين بايدن وبوش يوم 11 سبتمبر من على طائرة الرئاسة.. تفاصيل مذهلة

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

فيديو

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

المزيد

ساحة رأي

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ