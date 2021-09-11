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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محاضرة تفاعلية لـ نورا أمين فى مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

نورا أمين
نورا أمين

تقدم الفنانة والمخرجة نورا أمين، فى الرابعة مساء الخميس المقبل، محاضرة تفاعلية عبر منصة زووم ضمن فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بالتعاون مع معهد جوته الألماني Goethe-Institut - Deutsch lernen ، وذلك فى دورته التأسيسية "دورة فتحية العسال" المقرر عقدها فى الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري.

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تعقد المحاضرة لمدة 3 ساعات أون لاين بشكل تفاعلى وهى مخصصة للنساء فقط ومفتوحة للمشاركات من كل الأعمار والتخصصات المسرحية، وعنوانها "التجسدات الأنثوية في المسرح والرقص: مقاربة نسوية"، وهى  محاولة لتحليل ونقد ممارساتنا وتراثنا المسرحي في التمثيل والرقص من وجهة نظر نسوية بهدف تنمية ودعم خطاب حر وأصيل لإعادة ابداع السرديات والصور والتجسدات النسائية والأنثوية في المجتمع المصري.

 

والفنانة نورا أمين هى كاتبة وممثلة ومصممة رقص ومخرجة مسرحية، وعضو اللجنة التأسيسية لمركز نشر الرقص ببرلين، وعضو مجلس أمناء المركز الألماني للمعهد الدولي للمسرح، حصلت على زمالة مركز مسرح المقهورين فى البرازيل عام 2003، والإدارة الثقافية في الفنون الأدائية من المجلس الثقافي البريطاني عام 2009)، ودبلومة كلور للإدارة الثقافية من المملكة المتحدة، فى 2009)، وكرسي الأستاذية في الأدب باسم صامويل فيشر من الجامعة الحرة ببرلين 2004-2005. كما حاضرت في فن التمثيل بكلية ماونت هوليوك بالولايات المتحدة الأمريكية، 2005، وأسست المشروع المصري لمسرح المقهورين، وحصلت على زمالة أكاديمية فنون العالم فى كولونيا، 2015، وزمالة المركز البحثي الدولي لتناسج ثقافات الأداء الفرجة (FU)  2015 – 2016،  وهى أستاذة زائرة في   Valeska-Gert  لعلوم الرقص بالتعاون مع DAAD و AdK  و FU 2018).

نورا أمين الفنانة والمخرجة نورا أمين مهرجان ايزيس الدولي مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة الفنانة نورا أمين

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