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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في مسئول الاتصال السياسي بالمحافظة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشیخ، اليوم السبت، واجب العزاء لأسرة الفقيد سامحابراهيم رضوان، مسئول الاتصال السياسي، بالديوان العام، بمنزل العائلة بقرية صندلا.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، وفد من المحافظة. مقدماً أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد داعياً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

واستمع محافظ كفر الشيخ لأسرة الفقيد، مؤكداً أن المحافظة في خدمته، خاصة أن الفقيد -رحمه الله- من الشخصيات المحبوبة بالمحافظة، إضافة لإخلاصه في أداء عمله طوال السنوات التي قضاها بالديوان، داعياً الله أن يسكنه فسيح جناته.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ المتحدث الرسمى المحافظة العزاء

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