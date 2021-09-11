بينيلوبي كروز أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا عن Parallel Mothers

حصلت الإسبانية بينيلوبي كروز على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Parallel Mothers، الذي عرض في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا.

وأهدت بيبلوبي كروز الجائزة إلى ابنتها ووالدتها وحماتها اللاتي تعتبرهن مثال على الأمهات اللاتي يقدمن التضحية والنصيحة لأبنائهم، فيما أهداها الجمهور تحية خاصة عقب تسلم الجائزة.

استقبل جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فيلم الافتتاح Parallel Mothers بحفاوة كبيرة، ومنحوا صناعه 5 دقائق تصفيقا حارا.

حرص صناع فيلم Parallel Mothers الذين كان من أبرزهم البطلة بينيلوبي كروز والمخرج بيدرو ألمودوفار، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الطبية داخل قاعة حفل الافتتاح.

يعد فيلم Parallel Mothers هو التعاون السابع بين ألمودوفار وكروز، وتلعب الممثلة الإسبانية شخصية جانيس مصورة أزياء ناجحة تتعامل مع معضلة تاريخية بعد أن أصبحت أما، ويشمل الفيلم حبكة درامية قوية لاقت آراءً إيجابية من جمهور المهرجان.

بدأ منذ قليل، توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام وتوزيع جوائز النسخة 78 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بعد 11 يوما من عروض الأفلام والفعاليات الهامة

ومنذ يوم 1 سبتمبر الجاري توافد على فينيسيا العديد من النجوم حول العالم لحضور العروض الأولى لأقوى الأفلام خلال الموسم الحالي، والتألق على السجادة الحمراء.