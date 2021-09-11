إدوارد يقضي إجازة الصيف في حمام السباحة

حرص الفنان إدوارد علي مشاركة متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر إدوارد، فى حمام سباحة خلال قضاء اجازته الصيفية وعلق قائلا "نهاية الصيف" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان ادوارد مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.