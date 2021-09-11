بكفالة 10 آلاف جنيه|إخلاء سبيل 20 متهمًا بـ تهريب مهاجرين إلى إيطاليا

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإخلاء سبيل ٢٠ شخصًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في واقعة تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا بكفالة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه.

النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة تكوين جماعة اجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل و ذلك عبورا بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية .

وأشارت التحقيقات الأولية ان المتهمين اتفقوا مع باقي التشكيل العصابي لاستغلال المواطنين للسفر الي دولة ليبيا عبر الحدود ومن ثم الانتقال الي إيطاليا مقابل مبالغ مالية، وتبين ان ربة منزل تدعي الحاجه عزيزة وشهرتها عزة، اشتركت مع اخرين علي تهريب المهاجرين الي دولة ليبيا ومن ثم الانتقال الي إيطاليا .

وكشفت التحقيقات الأولية ، ان المتهم الاول يعمل مدير مكتب سفريات بدمياط، حيث اتفق مع المتهم الثاني عابر ع والثالثة عزيزه وشهرتها عزة في تسهيل عملية تهريب المهاجرين للخارج مقابل تقسيم الأموال فيما بينهم.