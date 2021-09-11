د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

كالعادة النادى الاهلى هو اكثر الأندية تتوجيا بالبطولات المحلية مثلما هو الحال فى البطولات الأفريقية حتى اصبح ينافس ريال مدريد على الأكثر تتويجا بالبطولات والألقاب فى العالم ...ونحن على موعد الان مع بطولة جديدة يرغب المارد الأحمر بالتتويج بها للمرة ١٢ فى تاريخه عندما يواجه طلائع الجيش يوم ٢١ سبتمبر من الشهر الجارى ويرغب الشياطين الحمر فى تعزيز صدارتهم لجدول ترتيب الأندية الحاصلة على بطولة كأس السوبر المصرى ويراها المارد الأحمر اجمل بداية لموسم كروى جديد وما احلى البدايات وبها تتويج بالبطولات

وخلال السطور القادمة نستعرض مشاركات نادى القرن ببطولة كأس السوبر المصرى



14 مباراة خاضها الأهلى بالسوبر



وخاض الفريق الأحمر 14 مباراة في بطولة كأس السوبر المحلى حيث نجح في تحقيق الفوز في 11 مباراة وتلقى الخسارة ثلاث مرات كانوا أمام حرس الحدود في عام 2010 والزمالك مرتين في عام 2017 و عام 2020.

المشاركة الأولى الأهلى بالسوبر المحلى

ونجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز على الزمالك فى نهائى كأس السوبر المخلى عام 2006 عندما فاز بركلات الترجيح بنتيجه 1/3 وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبى بدون أهداف فى أولى مشاركته ببطولة السوبر المحلى.

المشاركة الثانية للأهلى بالسوبر المحلى

ونجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز في ثانى مشاركته بالسوبر المحلى فى عام 2005 عندما تغلب على فريق إنبى بهدف نظيف حمل توقيع وائل جمعه صخرة دفاع النادى الأهلى والمنتخب الوطني السابق.

المشاركة الثالثة للأهلى بالسوبر المحلى

وخاض الفريق الأحمر ثالث مشاركته في بطولة السوبر المحلى أمام فريق إنبى فى عام 2006 ونجح في تحقيق الفوز على الفريق البترولى بهدف نظيف أحرزه محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق.

المشاركة الرابعة للأهلى بالسوبر المحلى

وشهدت مشاركة الأهلى الرابعة في بطولة كأس السوبر المحلى مواجهة فريق الإسماعيلي عام 2007 وفاز الفريق الأحمر وقتها بركلات الترجيح بنتيجة 2/4 وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المشاركة الخامسة للأهلى بالسوبر المحلى

وكانت مشاركة الأهلى الخامسة في بطولة كأس السوبر المحلى عام 2008 أمام فريق الزمالك وفاز الأهلى وقتها بهدفين دون رد حملوها توقيع احمد حسن ومعتز اينو.

المشاركة السادسة للأهلى بالسوبر المحلى

وشارك الأهلى للمرة السادسة في بطولة السوبر المحلى أمام فريق حرس الحدود في عام 2009 وخسر الفريق الأحمر بهدف نظيف سجله احمد حسن مكى لاعب الفريق العسكري.

المشاركة السابعة للأهلى بالسوبر المحلى

وكانت المشاركة السابعة للاهلى بالسوبر المحلى أمام فريق حرس الحدود في عام 2010 وفاز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه محمد أبوتريكة نجم الأهلى والمنتخب السابق.

المشاركة الثامنة للأهلى بالسوبر المحلى

وشارك الأهلى للمرة الثامنة في بطولة السوبر المحلى أمام فريق انبي في عام 2012 وفاز وقتها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف حيث أحرز ثنائية الأهلى كلا من محمد ناجى جدو عبد الله السعيد بينما أحرز هدف الفوز البترولى الوحيد محمد شعبان.

المشاركة التاسعة للأهلى بالسوبر المحلى

وشارك الأهلى للمرة التاسعة في بطولة كأس السوبر المحلى أمام فريق الزمالك في عام 2014 وفاز الفريق الأحمر وقتها بركلات الترجيح بنتيجة 3/4 عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبى بدون أهداف.

المشاركة العاشرة للأهلى بالسوبر المحلى

وشارك الأهلى للمرة العاشرة في بطولة كأس السوبر المحلى أمام فريق الزمالك فى عام 2015 وفاز وقتها الفريق الأحمر بنتيجه 2/3 حيث أحرز ثلاثية الفريق الأحمر كلا من عبد الله السعيد هدفين ومؤمن زكريا هدف بينما سجل هدفي الزمالك عمر جابر ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلى الحالى.

المشاركة الـ11 للأهلى بالسوبر المحلي

وشارك الأهلى للمرة ال11 في بطولة كأس السوبر المحلى أمام فريق الزمالك فى عام 2017 وخسر وقتها بركلات الترجيح بنتيجة 1/3 وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبى بدون أهداف.

المشاركة الـ12 للأهلى بالسوبر المحلى

وشارك الأهلى للمرة ال12 في بطولة كأس السوبر المحلى أمام فريق المصرى البورسعيدي فى عام 2018 وفاز الفريق الأحمر بهدف نظيف سجله المغربي وليد ازارو.

المشاركة رقم 13 للأهلى بالسوبر المحلى

وشارك الأهلى للمرة ال13 في بطولة كأس السوبر المحلى أمام فريق الزمالك عام 2019 وفاز وقتها بنتيجة 2/3 حيث أحرز ثلاثية الفريق الأحمر كلا من جونيور اجايى هدفين وحسين الشحات هدف بينما سجل هدفى الزمالك محمود علاء من ركلتى جزاء

المشاركة الـ14 للأهلى بالسوبر المحلى

وشارك الأهلى للمرة الـ14 في بطولة كأس السوبر المحلى أمام فريق الزمالك في عام 2020 وخسر بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 4 وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبى بدون أهداف.