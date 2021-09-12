ترياق لعلاج السموم.. مالا تعرفه عن دموع الإبل وعلاجها للدغات الأفاعي

من المعروف أن الإبل تأكل العشب ، ولكن في بعض الأحيان قد يضطر إلى أن يأكل أفعى في حالات نادرة ، فتشعر بالعطش الشديد بسبب حرارة السم ، فيقف على الماء لكنه لا يشربه لئلا يسري السم في جسده ويموت .

وتبقى الإبل متحملة الظمأ لثمان ساعات حتى تفرز عينه عصارة الدمع فتخزنه في خور (كيس صغير) داخل جفن العين يخزن دموع العين المتكونة من حرارة أكل الأفعى .

هذا الدمع يختلف عن كل الدموع ، حيث جعل الله فيه خاصية طبية ، فقطرة واحدة من هذا الدمع تعالج لدغة الأفعى !!

هذه الحقيقة المكتشفة اليوم إختزلتها المعرفة والثقافة العربية قبل اثني عشر قرناً ومن خلال التجربه : ( ودمع الإبل ترياق مجرب لعضة الأفعى ) .

لدغات الأفاعي

وقال حسن سلامة الباحث في التراث السيناوي ، انه قد أجريت أبحاث طبية حول استخراج ترياق مضاد من لدغات الأفاعي، بمشاركة علماء من دولة الإمارات وبريطانيا وكوستاريكا لانتاج هذا الترياق المستخرج من دماء الإبل .

ويأمل العلماء ان يصبح الترياق اكثر فعالية من الترياق التقليدي في علاج الذين يتعرضون للدغ الأفاعي السامة..وفي حالة نجاح الترياق الجديد يمكن ان ينقذ آلاف الأفراد خاصة في غرب أفريقيا حيث تعيش انواع عديدة من الأفاعي السامة وحيث معدل الوفيات بسبب لدغات الأفاعي من بين الأعلى في العالم.

ويتم حقن الإبل بجرعات تزيد تدريجيا من سموم الأفاعي فيها لتتكون في اجسامهم مناعة، ثم يستخرجون الأجسام المضادة التي تنتجها أجهزتهم الحيوية، وذلك حقن كمية صغيرة من السم تحت جلود هذه الجمال لتنتج اجساما مضادة".

وأكد العلماء انهم بعد الانتهاء من الأبحاث ، سيتم اجراء ابحاث اخرى وبشكل مكثف ومنتظم في بريطانيا في كلية طب المناطق الحارة في ليفربول. ويقوم العلماء باستخراج السموم التي تستخدم في تكوين المناعة في اجسام الابل من سموم ثلاثة انواع من الافاعي شديدة السمية.

