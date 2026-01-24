محاكمة 117 متهما بـ«خلية الهيكل الإداري».. بعد قليل

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل، محاكمة 117 متهما، بخلية الهيكل الإداري، في القضية رقم 18599 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من مطلع عام 2020 وحتى 12 ديسمبر 2022، قام المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بهيكل جماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس والعشرين وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه لمتهمين آخرين اتهامات بحيازة أسلحة نارية.